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Оборонные расходы стран НАТО в 2020 году увеличатся на $130 млрд

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он также рассказал, что лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят в среду на саммите в Лондоне свой ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей.

"Впервые в истории альянса мы с лидерами НАТО обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США", - цитирует Столтенберга ТАСС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
NATO
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