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Российская газета

Военные объекты на Урале скрыли от "врага" с помощью радиопомех

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Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы, которое дислоцируется на Среднем Урале, замаскировали полевые командные пункты при помощи поля пассивных помех от ударов авиации и ракет. Учения завершились в регионе накануне.

По замыслу тренировки специалисты соединения защитили объекты от ракет и разведки "неприятеля", изменив электромагнитное поле района с помощью дипольных и уголковых отражателей (такое искажение затрудняет идентификацию и нарушает боевые алгоритмы оружия противника).

"Такие пассивные средства радиопомех используют принцип переизлучения. Применение уголковых и дипольных отражателей нарушает работу автоматических систем передачи данных и управления средств разведки и наведения высокоточного оружия", - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

Около 500 военнослужащих приняли участие в занятиях. Было задействовано более сотни единиц специальной техники и транспорта обеспечения.


Татьяна Воробьева

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