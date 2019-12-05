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ЦАМТО

Впервые бронеавтомобили "Есаул" поступили в 201-ю военную базу в Таджикистане

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Специальное транспортное средство "Есаул" (на переднем плане)
Специальное транспортное средство "Есаул" (на переднем плане).
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 4 декабря. Первая партия из двух бронеавтомобилей "Есаул" поступила в подразделение военной автоинспекции (ВАИ) 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Высокопроходимый бронеавтомобиль создан на базе внедорожника УАЗ "Патриот" и обладает высокой степенью защищенности от применения стрелкового оружия и осколочных гранат. Он имеет уникальный принцип бронирования, в котором используется специально встроенная бронекапсула, позволяющая надежно защитить пассажиров. Салон имеет пять бойниц, позволяющих вести прицельную стрельбу во время движения.

"Есаул" предназначен для перевозки военнослужащих в местах повышенной опасности и оснащен специальным оборудованием для контроля скоростного режима на дорогах, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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