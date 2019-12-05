Подписан контракт на строительство девяти АПЛ класса "Вирджиния" для ВМС США

ЦАМТО, 4 декабря. МО США 2 декабря объявило о подписании командованием кораблестроения ВМС США с General Dynamics Electric Boat (GDEB) изменения к базовому контракту №00024-17-C-2100, которое предусматривает строительство девяти АПЛ класса "Вирджиния".

Как сообщается, восемь из них будут оборудованы модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module).

Стоимость соглашения составляет 22,21 млрд. долл. Финансирование будет осуществляться за счет средств из бюджетов на 2013-2023 ф.г. Соглашение включает поставку запасных частей и компонентов и содержит опцион на поставку одной дополнительной подводной лодки с модулем VPM. В случае реализации опциона, совокупная стоимость контракта увеличится до 24,097 млрд. долл. Указанные суммы включают ранее объявленные заказы на поставку материалов (в том числе с длительным сроком изготовления) общей стоимостью 3,198 млрд. долл. Контракт предусматривает строительство АПЛ версии Блок.5 компанией GDEB и основным субподрядчиком – Newport News Shipbuilding Huntington Ingalls Industries, включая поддержку проектирования и проведение комплекса мероприятий по испытанию каждой подводной лодки. Работы должны быть завершены к августу 2029 года. В случае реализации опциона, завершение программы запланировано на февраль 2030 года.

По заявлению помощника министра ВМС по исследованиям, закупкам и развитию Джеймса Гертса, если добавить к указанной стоимости оборудование, поставляемое правительством, общая стоимость поставки увеличится до 35 млрд. долл.

Как сообщает Defense News, подписанный контракт предусматривает строительство на две подлодки меньше, чем было запрошено командованием ВМС США в проекте бюджета на текущий год (11 АПЛ).

Предполагается, что заключение долгосрочного контракта позволит МО США сэкономить 16,5% средств или 4,4 млрд. долл.

На текущий момент ВМС США получили 18 многоцелевых атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Первая подлодка версии Блок.5, SSN-802, в настоящее время уже находится в стадии строительства, но не будет оснащена модулем VPM. Следующая АПЛ, SSN-803, будет построена с данным модулем. Всех новые субмарины получат обновленный комплект гидроакустических систем. Поставка первой АПЛ версии Блок.5 запланирована на 2025 ф.г.

В ходе брифинга представители ВМС сообщили, что шесть подлодок будут построены на предприятии Huntington Ingalls Newport News, а три – на верфи GDEB. Десятая АПЛ, в случае реализации опциона, будет построена GDEB.

Большая часть работы передана в Newport News в целях более равномерного распределения рабочей нагрузки на GDEB, что связано проектом строительства ПЛАРБ следующего поколения класса "Коламбия", реализация которого начинается в этом году.