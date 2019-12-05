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Военное обозрение

Польский эксперт призвал НАТО создать средства перехвата комплексов "Кинжал"

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Источник изображения: defence24.pl

На первые испытания гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Арктике отреагировали в НАТО. Речь идёт об испытаниях "Кинжала", в ходе которых удар был нанесён по цели на полигоне Пембой северо-восточнее Воркуты. Самолёт МиГ-31К поднимался в воздух для нанесения удара с аэродрома в Оленегорске. Скорость ракеты на одном из участков траектории, как уже сообщало "Военное обозрение", составила около 10 М.

В НАТО заявили, что "внимательно следят за действиями России в арктическом регионе".

Особое внимание испытаниям "Кинжала" в России уделили польские военные эксперты. Так, эксперт Якуб Паловски заявил о том, что такие испытания следует рассматривать как "часть развития ударных возможностей, направленных, в частности, против стран Североатлантического альянса".

Из заявления польского военного эксперта:

Гиперзвуковой "Кинжал" может стать препятствием доступу сил НАТО в те районы, до которых это гиперзвуковое оружие способно дотянуться". Россия таким образом создаёт своеобразную сферу ограничения доступа для натовских сил. На это необходимо реагировать комплексно, включая внедрение средств и систем, которые были бы способны обнаруживать и перехватывать такие цели (как "Кинжал").

Тот же г-н Паловски в польских СМИ заявил о том, что НАТО нужно разрабатывать и собственные системы наступательных вооружений, которые бы "стали иммунитетом для стран альянса".

Напомним, что в Польше близка к завершению программа по развёртыванию системы противоракетной обороны США. Объект ПРО размещается в местечке Редзиково. Тот факт, что Польша согласием на размещение этого объекта сама делает себя целью для российских ракет, польский эксперт упоминать не стал.

Зато в статье на портале Defence24 Паловски опубликовал карту точек "вероятного использования российского гиперзвукового оружия". Помимо Крыма, Калининграда и Белоруссии автор указал остров Готланд. Читатели задали автору вопрос:

Источник изображения: defence24.pl

А почему российские "Кинжалы" взлетают со шведского острова в Балтийском море?

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Продукция
Кинжал ЗРК
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