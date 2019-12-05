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Деловая газета "Взгляд"

Россия и Узбекистан провели совместные учения под Наманганом

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Вооруженные силы Узбекистана
Вооруженные силы Узбекистана.
Источник изображения: rg.ru

Военнослужащие России и Узбекистана провели совместные тактические учения "Восток-2019" в Наманганской области Узбекистана, сообщили в минобороны республики.

"Совместные тактические учения "Восток-2019" военнослужащих Узбекистана и Российской Федерации прошли на полигоне "Гурумсарай" Восточного военного округа", – передает РИА "Новости" сообщение минобороны Узбекистана. С российской стороны в учениях приняли участие военнослужащие Центрального военного округа.

По данным ведомства, в ходе занятий подразделения двух стран должны нашли и уничтожили мобильно передвигающиеся группы условных боевиков, появившихся в приграничных районах Узбекистана.

Отдельным этапом учений стал 5-километровый маршевый бег со штатным оружием в полной боевой выкладке и преодоление сложных препятствий и эвакуация раненых в горной местности.

"Данное мероприятие будет играть важную роль в повышении знаний военнослужащих по профессиональной подготовке, а также в обмене опытом в борьбе с международным терроризмом", – добавили в военном ведомстве Узбекистана.

Напомним, в сентябре замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российская армия с коалицией дружественных стран на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну.



Дмитрий Зубарев

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Узбекистан
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Фомин Александр
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