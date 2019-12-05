Модернизированные "Торнадо-С" впервые поступят в ЦВО

Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", сообщает пресс-служба ЦВО.

Планируется, что к концу 2020 года они заменят реактивные системы "Ураган".

"Машины семейства "Торнадо-С" имеют более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем", - цитирует сообщение Интерфакс-АВН.

Программно-аппаратные средства "Торнадо-С" позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме, отображать и хранить полученную информацию, а также в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, наводить и запускать ракеты "без необходимости выхода из кабины".

Кроме того, пусковым установкам "Торнадо-С" подходят почти все боеприпасы прежних реактивных систем залпового огня с калибром 122 и 300 мм. В качестве головных частей у них применяются преимущественно кассетные боеприпасы - кумулятивно-осколочные и осколочно-фугасные.