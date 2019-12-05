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Интерфакс-АВН

Артиллеристы ЦВО впервые получат модернизированные "Торнадо-С"

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Боевая машина 9А54 модернизированной 300-мм реактивной системы залпового огня 9К515 "Торнадо-С"
Боевая машина 9А54 модернизированной 300-мм реактивной системы залпового огня 9К515 "Торнадо-С".
Источник изображения: popmeh.ru

Екатеринбург. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", сообщает пресс-служба ЦВО.

Планируется, что к концу 2020 года они заменят реактивные системы "Ураган".

"Машины семейства "Торнадо-С" имеют более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем", - отмечается в сообщении.

Программно-аппаратные средства "Торнадо-С" позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме, отображать и хранить полученную информацию, а также в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, наводить и запускать ракеты "без необходимости выхода из кабины".

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