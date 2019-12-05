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Интерфакс-АВН

Патрушев: Москва и Пекин будут укреплять взаимодействие по вопросам стратегической безопасности

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: pronedra.ru

Высокий уровень политического доверия между РФ и КНР позволяет динамично развивать военно-техническое сотрудничество, проводить совместные военные учения

Шанхай. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва и Пекин намерены укреплять двустороннее взаимодействие по вопросам стратегической безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая", - отметил Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности, проходящих в среду в Шанхае. По его словам, можно констатировать, что партнерство Москвы и Пекина продолжает свое развитие "по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств".

"Ключевые задачи по дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства нам ясны. Намерены продолжать доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности", - сказал секретарь СБ РФ.

Патрушев отметил, что интенсивные доверительные контакты на высшем уровне оставались "важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства", давали возможность эффективно контролировать реализацию намеченных планов, а также "своевременно координировать шаги по актуальным международным вопросам, в том числе с учетом американского фактора".

Тесные партнерские отношения России и Китая стали одним из главных факторов не только в области поддержания глобальной безопасности, но и с точки зрения обеспечения главенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Российско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности, становления многополярного мироустройства, демократизации механизмов глобального управления, обеспечения верховенства международного права", - сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что высокий доверительный уровень сотрудничества между Москвой и Пекином стал залогом развития российско-китайского военного партнерства.

"Глубокое политическое взаимодоверие между Россией и КНР позволяет динамично развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы", - сказал Патрушев.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в свою очередь отметил, что подписанное в июне нынешнего года совместное российско-китайское заявление о развитии стратегического взаимодействия обозначило новые задачи по сотрудничеству РФ и КНР "бок о бок" в области обеспечения стратегической безопасности.

По словам Ян Цзечи, Москве и Пекину в условиях нестабильности современной международной обстановки важно упрочить взаимодействие, чтобы сообща противостоять внешним угрозам и вмешательству извне. И формат совместных консультаций является "очень важным механизмом" обеспечения такого взаимодействия, подчеркнул Ян Цзечи.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Военные учения
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