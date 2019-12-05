"Вертолеты России" готовы обеспечить авиакрылом будущие вертолетоносцы ВМФ

В холдинге не располагают точной информацией о том, на какой стадии находится проект создания таких кораблей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов полностью обеспечить авиакрылом планируемые к закладке универсальные десантные корабли (УДК), на которых смогут базироваться и вертолеты различного назначения. Об этом в среду ТАСС рассказал глава холдинга Андрей Богинский.

"Решение за заказчиком. Ка-52 корабельный, в будущем, надеюсь, и "Минога". Мы взаимодействуем с министерством обороны, слышали по поводу возможности разработки вертолетоносцев <…> Это оживит морскую тематику у нас в КБ, поэтому ждем определенности, мы готовы", - сказал Богинский, отвечая на вопрос о работе над авиакрылом будущих десантных кораблей.

Глава "Вертолетов России" уточнил, что в холдинге не располагают точной информацией о том, на какой стадии находится проект создания российских УДК, но, на его взгляд, это движение в правильном направлении. Со своей стороны, в холдинге планируют как развивать имеющиеся проекты морской тематики, так и "другие типы летательных аппаратов, которые будут востребованы заказчиком номер один для данных кораблей".

О предстоящей в мае 2020 года закладке первых двух российских вертолетоносцев на судостроительном заводе "Залив" (г. Керчь) сообщили в сентябре ТАСС источники в судостроительной отрасли. Позднее информацию о планах строительства вертолетоносцев на "Заливе" подтвердила замминистра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

Позднее стало известно, что водоизмещение кораблей проекта составит 25 тыс. тонн, корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и будет способен перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), перевозить от нескольких сотен до тысячи и более морских пехотинцев. УДК оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.