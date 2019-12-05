США применили ракету AGM-114 Hellfire R9X с лезвиями при ударе по боевикам в Идлибе

Источник изображения: topwar.ru

В Соединённых Штатах президента Трампа в очередной раз обвинили в том, что он "действует в интересах России". Причиной тому стало задействование американского ударного беспилотника в провинции Идлиб против террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (*бывшая "Джебхат ан-Нусра" - запрещена в РФ).

Стало известно о том, что американский беспилотник MQ-9 Reaper нанёс точечный ракетный удар на севере провинции Идлиб. В результате удара были ликвидированы несколько боевиков, в числе которых полевой командир группировки, который осуществлял работу по подготовке фактически сил специального назначения.

По последним данным, при нанесении удара использовалась ракета AGM-114 Hellfire в версии R9X. Эта ракета спроектирована таким образом, что наносит минимальный сопутствующий ущерб, сосредотачивая свою мощь исключительно на цели. Ракета адаптирована для применения с беспилотника.

Попав в автомобиль, в котором находился полевой командир группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, она выступила своего рода "баллистическим ножом", так как имеет особые раздвижные лезвия. Ранее подобного рода ракеты американские ВВС применяли против точечных целей, например, в Йемене.

Стоит отметить, что ликвидация полевого командира террористов произошла на фоне попыток боевиков осуществить контрнаступление на позиции сил сирийской правительственной армии (САА). Именно этот факт и вызвал недовольство в США принятым решением по проведению атаки.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Идлиб является провинцией, в которой сосредоточено наибольшее число террористов "Хайят Тахрир аш-Шам" и других группировок, продолжающих активное вооружённое сопротивление САА.