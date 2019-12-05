Летчики-истребители морской авиации ТОФ будут летать над Арктикой

Летчики-истребители морской авиации Войск и сил на Северо-востоке России готовятся к выполнению сложных полетных заданий над Арктикой.

К выполнению полетов высотные истребители-перехватчики МиГ-31смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России готовятся на тренажерном комплексе. Он прошел модернизацию и позволяет с высокой детализацией воссоздавать реальную боевую обстановку. Можно смоделировать для выполнения задания различные варианты погодных условий и условия разных районов.

"Кроме того, летчики совершенствуют навыки действий в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть во время длительного полета", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Ольга Журман