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Российская газета

Летчики-истребители морской авиации ТОФ будут летать над Арктикой

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МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: topwar.ru

Летчики-истребители морской авиации Войск и сил на Северо-востоке России готовятся к выполнению сложных полетных заданий над Арктикой.

К выполнению полетов высотные истребители-перехватчики МиГ-31смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России готовятся на тренажерном комплексе. Он прошел модернизацию и позволяет с высокой детализацией воссоздавать реальную боевую обстановку. Можно смоделировать для выполнения задания различные варианты погодных условий и условия разных районов.

"Кроме того, летчики совершенствуют навыки действий в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть во время длительного полета", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.


Ольга Журман

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
ТОФ
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