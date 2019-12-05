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ТАСС

Государственные испытания броневика "Атлет" начнутся весной

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Автомобиль специального назначения АСН "Атлет".
Автомобиль специального назначения АСН "Атлет".
Источник изображения: vitalykuzmin.net

Один из образцов пройдет испытания на обстрел и на подрыв

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бронеавтомобиль "Атлет", разработанный в "Военно-промышленной компании", должен по плану выйти на государственные испытания весной 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний. Сейчас один образец находится в разборке, он, вероятно, пойдет на госы [государственные испытания]. Второй образец в ноябре - декабре пройдет испытания на обстрел и на подрыв", - сообщили в компании.

В августе генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий сообщил ТАСС, что "Атлет" будет проходить предварительные испытания на базах НИИЦ автомобильной техники (Бронницы), НИИЦ бронетанковой техники (Кубинка) Министерства обороны РФ и Центра испытаний автомобильной техники "НАМИ" (Дмитровский район Московской области).

К испытаниям привлекаются опытные образцы бронеавтомобилей "Атлет" в вариантах трехдверного автомобиля спецназначения (АСН) и в пятидверном многоцелевом исполнении (АМН-2).

Семейство "Атлет"

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано "Военно-промышленной компанией" по заказу Минобороны России в рамках одноименной опытно-конструкторской работы. Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в конце июня.

Машины семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

В стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером. Уровень баллистической защиты бронеавтомобилей в базовой комплектации соответствует 2-у уровню по общим техническим требованиям.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная в три раза по сравнению с бронеавтомобилем "Тигр" противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л.с.

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