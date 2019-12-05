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bmpd.livejournal.com

Новая китайская РЛС контрбатарейной борьбы

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Новая китайская РЛС контрбатарейной борьбы

Опубликованы фотографии новой китайской РЛС контрбатарейной борьбы на шасси армейских автомобилей DongFeng Warrior нового поколения китайской компании Dongfeng Off-Road Vehicle Company (подразделение группы Dongfeng Motor Group государственной автомобилестроительной корпорации Dongfeng Motor Corporation). Сообщается, что новая РЛС предназначена для решения задач контрбатарейной борьбы, включая обнаружение пусков ракет класса "земля - земля", корректировки стрельбы своей артиллерии, а также для обнаружения низколетящих малоразмерных воздушных целей (вертолеты, БЛА).

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
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