Оригинал взят у коллеги dambiev в Новая китайская РЛС контрбатарейной борьбы

Опубликованы фотографии новой китайской РЛС контрбатарейной борьбы на шасси армейских автомобилей DongFeng Warrior нового поколения китайской компании Dongfeng Off-Road Vehicle Company (подразделение группы Dongfeng Motor Group государственной автомобилестроительной корпорации Dongfeng Motor Corporation). Сообщается, что новая РЛС предназначена для решения задач контрбатарейной борьбы, включая обнаружение пусков ракет класса "земля - земля", корректировки стрельбы своей артиллерии, а также для обнаружения низколетящих малоразмерных воздушных целей (вертолеты, БЛА).