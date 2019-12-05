"Известия": отчисленных курсантов обяжут возвращать деньги за обучение

По данным издания, речь идет о компенсации расходов на военную и специальную подготовку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курсанты, отчисленные из военных вузов за правонарушения, связанные с наркотиками, а также за утрату доверия командира, обязаны будут возместить государству расходы на обучение. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на проект Минобороны.

Уточняется, что речь идет о компенсации расходов на военную и специальную подготовку, например, специальные тренажеры, топливо, моторесурсы.

"Необходимо иметь в виду, что с курсантов взыскивают средства не за обучение как таковое - по Конституции они имеют право на бесплатное высшее образование", - пояснил газете учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. Также по данным собеседников "Известий", итоговая сумма может варьироваться от 50 до 400 тыс. в год, в зависимости от количества военных дисциплин у студентов. Отмечается, что новое условие будет прописано в контракте.

Планируется, что изменения в правилах обучения курсантов вступят в силу в следующем году. Сейчас компенсировать государству расходы должны только те, кто увольняется по одному из трех оснований: неуспеваемость, недисциплинированность, а также если курсант не закончит обучение или не отслужит полный срок первого контракта. При этом финансовые санкции не грозят за отчисление по следующим основаниям: состояние здоровья и "невозможность продолжать обучение по независящим от обучающихся причинам".