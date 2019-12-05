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ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России

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Источник изображения: Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Надводные корабли и подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны, пишет "Военно-промышленный курьер".

В публикации еженедельника утверждается, что российские субмарины на своих базах "видны спутникам слежения вероятных противников и потому уязвимы для превентивного удара". Причина этого заключается, как говорится в заметке, в отказе ВМФ от строительства полноценного океанского ударного флота в пользу небольших универсальных кораблей, а не узкоспециализированных крупных кораблей, например, противолодочных.

"Уточним: в советском ВМФ корабли сопоставимого водоизмещения (от двух до четырех тысяч тонн) относили к сторожевым. По сути современные фрегаты являются дальнейшим развитием советских сторожевиков", — сказано в статье.

Там же утверждается, что в подобного рода кораблях используется пластик и алюминиево-магниевые сплавы вместо металла, что в чрезвычайной ситуации грозит пожаром, а их небольшое водоизмещение в условиях шторма приведет к тому, что они будут "валиться с боку на бок".

Серьезной проблемой подводного ВМФ называется отсутствие воздухонезависимой энергетической установки.

В августе 2019 года военный эксперт Павел Лузин, заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.

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Россия
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ВНЭУ
Ядерный щит
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