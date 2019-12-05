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ТАСС

Армия России получит в 2019 году 27 комплексов ПВО "Панцирь"

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В учебный центр военной академии Воздушно-космической обороны будет поставлен зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двадцать семь зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" будут поставлены в Вооруженные силы РФ в 2019 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрей Юдин, слова которого приводит "Красная звезда".

"В настоящее время в 2019 году спланирована поставка 27 боевых машин ЗРПК "Панцирь-С", - сказал он.

Юдин добавил, что в учебный центр военной академии Воздушно-космической обороны будет поставлен один зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Выпускаемый холдингом "Высокоточные комплексы" ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
05.12.2019 01:58
Может в 2020_м ? год то уже заканчивается
-1
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