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Интерфакс-АВН

Создание поселений на других планетах обсудят на международной конференции в Москве

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Симуляция экспедиции на Марс в пустыне Негев, Израиль
Симуляция экспедиции на Марс в пустыне Негев, Израиль.
Источник изображения: © EPA-EFE/JIM HOLLANDER

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая международная встреча, посвященная обсуждению изоляционных экспериментов в качестве моделей реальных космических миссий, пройдет в Москве с 4 по 6 декабря в Международном центре передовых исследований РАН, сообщили "Интерфаксу" в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН).

"Встреча будет посвящена обсуждению актуальных вопросов космической биологии, физиологии и медицины применительно к длительным космическим полётам за пределы земной орбиты", - сказали в ИМБП.

Там пояснили, что перспективы освоения Луны и Марса, отправка туда экспедиций и организация длительно функционирующих напланетных поселений требуют от научного сообщества формирования списка медицинских рисков, с которым столкнутся космические экипажи перспективных миссий.

"Одним из таких рисков является автономная деятельность экипажа, что принципиально меняет парадигму организации системы медицинского обеспечения. В основе организации такой системы должны лежать информационные технологии, получившие в совокупности название "интеллектуального телемедицинского контура" межпланетной экспедиции", - заявляют в институте.

Участники совещания обсудят актуальные вопросы различных областей психологии и физиологии, которые предстоит решить в рамках перспективных изоляционных исследований в интересах подготовки межпланетных космических миссий, вопросы формирования научной программы и дорожной карты реализации данных проектов.

Особое внимание планируется уделить международному научному проекту "SIRIUS", реализуемому ИМБП РАН совместно с Human Research Programm (HRP) NASA при участии международных научных коллективов из разных стран.

Специалисты представят первые результаты эксперимента с четырехмесячной изоляцией "SIRIUS-19", подготовят и обсудят в первом приближении список и содержание публикаций по полученным результатам, а также докладов международных коллективов на профильных конференциях.

Будут предложены и обсуждены подходы к формированию научной программы эксперимента с восьмимесячной изоляцией "SIRIUS- 20/21", а также условия реализации национальных и совместных исследовательских проектов.

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