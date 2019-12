На МКС проведут эксперимент по изучению влияния невесомости на растения

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Грузовой космический корабль Cargo Dragon, стартующий в 20:51 мск в среду к Международной космической станции (МКС), доставит на ее борт материалы для эксперимента по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По словам главного научного сотрудника Национальной лаборатории МКС NASA Майкла Робертса, изучение влияния микрогравитации на процесс соложения ячменя, начиная от прорастания зародыша, важен для понимания того, как будут реагировать растения. Это необходимо "для разработки новых способов выращивания растений для потребления в пищу в ходе дальних космических полетов", сказал ученый. В случае успеха эксперимента на МКС удастся воспроизвести пиво в условиях космоса.

Как сообщалось, "грузовик" американской компании SpaceX, который планируется в среду вывести на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, должен привезти на МКС около 2,5 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Среди прочего на МКС будет доставлен гиперспектральный сенсор (Hyperspectral Imager Suite - HISUI) японского космического агентства JAXA для наблюдения за воздействием добычи нефти, газа и минералов на прибрежные районы. "Грузовик" также привезет на станцию 40 мышей для проведения экспериментов по уменьшению влияния невесомости на их костно-мышечный аппарат, после завершения которого грызуны будут отправлены на Землю со спускаемым капсулой корабля.

19-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX планируется осуществить с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже третий полет данного многоразового "грузовика" к МСК. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

Через две минуты после старта от американской ракеты-носителя Falcon 9 должна отделиться первая многоразовая ступень, которая затем совершит управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You на Атлантике.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 7 декабря. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" 17-метровой автоматической рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. "Ловить" корабль будет итальянский астронавт Лука Пармитано. А процесс его непосредственной стыковки со станцией будет осуществляться по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

С 2012 по 2019 годы компания SpaceX осуществила 20 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX имеет контракт с NASA на 20 запусков корабля на сумму $2 млрд.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.