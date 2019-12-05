Нарушений воздушного пространства России при этом допущено не было, отметил генерал-лейтенант Андрей Юдин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России проследили в 2019 году за 5 тыс. боевых самолетов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, слова которого приводит "Красная звезда".

"В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2019 учебном году обнаружено и проведено свыше одного миллиона девятисот тысяч воздушных судов, в том числе порядка 5000 боевых самолетов, что на 8% больше, чем в 2018 году", - сказал генерал.

Он добавил, что нарушений воздушного пространства РФ при этом допущено не было.