Войти
Военное обозрение

Россия и Турции создали новые военные базы в Сирии

485
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские вооруженные силы создали новую военную базу на севере Сирии после достижения соглашения с Сирийскими демократическими силами (СДС), состоящими, главным образом, из курдских бойцов.

По данным ливанского издания Al-Masdar News, она была развернута в приграничном городе Амудех сирийской мухафазы Аль-Хасака. Сюда, по мере строительства нового объекта, начала прибывать тяжелая техника. Как утверждается, база будет служить в роли пункта наблюдения за турецкой границей.

В настоящее время российские военные имеют две базы в мухафазе Аль-Хасака, причем основной из них является аэропорт Аль-Камишли.

Как сообщает издание "Аль-Ихбария", одновременно укрепляет свое военное присутствие в Сирии Анкара. Турецкая армия создала два новых военных объекта в окрестностях города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, в селах Аль-Тулан и Аль-Канхир в провинции Аль-Хасака.

Ранее, в октябре текущего года, во время развертывания сил Дамаска, здесь велись бои между сирийским подразделениями и протурецкими боевиками. Столкновения вспыхнули, когда формирования САР заняли позиции у турецкой границы, оказавшись от линии кордона всего в нескольких километрах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
Сирия
Турция
Похожие новости
18.11.2019
Заявлено о появлении танков Т-90 САА в районе Манбиджа
14.11.2019
Общественный совет при Минобороны России оценил условия службы российских военнослужащих в Сирии
02.07.2019
Коалиция, возглавляемая США, продолжает вести боевые действия в Сирии
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
09.10.2015
Российская интервенция в Сирии может поставить Обаму перед выбором: действовать или сдаться ("The Washington Post", США)
28.11.2011
Тысяча и одна сказка про иранскую бомбу из Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:21
  • 30
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400