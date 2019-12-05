Россия и Турции создали новые военные базы в Сирии

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Российские вооруженные силы создали новую военную базу на севере Сирии после достижения соглашения с Сирийскими демократическими силами (СДС), состоящими, главным образом, из курдских бойцов.

По данным ливанского издания Al-Masdar News, она была развернута в приграничном городе Амудех сирийской мухафазы Аль-Хасака. Сюда, по мере строительства нового объекта, начала прибывать тяжелая техника. Как утверждается, база будет служить в роли пункта наблюдения за турецкой границей.

В настоящее время российские военные имеют две базы в мухафазе Аль-Хасака, причем основной из них является аэропорт Аль-Камишли.

Как сообщает издание "Аль-Ихбария", одновременно укрепляет свое военное присутствие в Сирии Анкара. Турецкая армия создала два новых военных объекта в окрестностях города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, в селах Аль-Тулан и Аль-Канхир в провинции Аль-Хасака.

Ранее, в октябре текущего года, во время развертывания сил Дамаска, здесь велись бои между сирийским подразделениями и протурецкими боевиками. Столкновения вспыхнули, когда формирования САР заняли позиции у турецкой границы, оказавшись от линии кордона всего в нескольких километрах.