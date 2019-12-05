Долги Родине: отчисленных курсантов заставят вернуть деньги за учебу

Курсанты, отчисленные из военных вузов за отказ проходить тест на наркотики или за связанные с ними правонарушения, должны будут возместить государству расходы за обучение. Аналогичная санкция ждет тех, кто вынужден был закончить учебу досрочно с формулировкой "за утрату доверия". Раньше учащиеся могли покинуть вуз без финансовых последствий. Новые правила содержатся в разработанных Минобороны поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе" (копия документа есть в распоряжении "Известий"). Сумма возмещения может доходить до 400 тыс. рублей за год обучения. Эксперты считают, что эти меры укрепят дисциплину, но при этом отмечают, что понятие "утрата доверия" следует конкретизировать.

Курсанты, отчисленные из военных вузов за отказ проходить тест на наркотики или за связанные с ними правонарушения, должны будут возместить государству расходы за обучение. Аналогичная санкция ждет тех, кто вынужден был закончить учебу досрочно с формулировкой "за утрату доверия". Раньше учащиеся могли покинуть вуз без финансовых последствий. Новые правила содержатся в разработанных Минобороны поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе" (копия документа есть в распоряжении "Известий"). Сумма возмещения может доходить до 400 тыс. рублей за год обучения. Эксперты считают, что эти меры укрепят дисциплину, но при этом отмечают, что понятие "утрата доверия" следует конкретизировать.

Не отвертеться

Поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" расширят перечень оснований, по которым отчисленный курсант обязан будет возместить затраты государству на обучение. В настоящее время документ проходит ведомственное согласование. Ожидается, что новые правила вступят в силу в следующем году.

Сейчас компенсировать государству расходы должны только те, кто увольняется по одному из трех оснований: неуспеваемость, недисциплинированность и нежелание продолжать службу. Под последним понимается не только отчисление по собственной инициативе, но и отказ в конце обучения подписывать пятилетний контракт на офицерскую службу. Есть также основания, по которым финансовые санкции не грозят: состояние здоровья и "невозможность продолжать обучение по независящим от обучающихся причинам".

Разработанные в Минобороны законодательные изменения содержат расширенный перечень причин для отчисления курсанта, которые повлекут необходимость вернуть финансовые затраты. Среди них — утрата доверия командира, нарушение запретов и обязанностей военной службы. А кроме того — нежелание проходить тест на наркотики. Поправка звучит так: "в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов". Поводом для отчисления с необходимостью заплатить за обучение будет также административное правонарушение, связанное с употреблением запрещенных препаратов.

— Необходимо иметь в виду, что с курсантов взыскивают средства не за обучение как таковое — по Конституции они имеют право на бесплатное высшее образование, — пояснил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. — Речь о компенсации расходов на военную и специальную подготовку. Именно из-за этого и возникает большой разброс сумм. Например, военного юриста обучают только базовым военным дисциплинам, и он выплатит максимум 50 тыс. за год. Максимальные затраты на боевую подготовку у летчиков, здесь учитываются и моторесурс самолета, и топливо, и специальные тренажеры, и спецподготовка, в том числе парашютно-десантная.

В итоге суммы могут превышать стоимость обучения платных факультетов самых престижных российских гражданских вузов — они доходят до 400 тыс. в год, рассказал юрист. В результате при отчислении курсанту придется заплатить несколько миллионов. Эта сумма прописывается в контракте: молодой человек с самого начала знает, сколько ему придется возмещать, если он не закончит обучение или не отслужит полный срок первого контракта.

Не командирское решение

При реализации новых норм закона многое будет зависеть от правоприменения, особенно это касается пункта об отчислении в связи с утратой доверия, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Эта статья сформулирована недостаточно четко: нет точного разъяснения, что такое — утрата доверия, — заявил он "Известиям". — Это чревато тем, что если между курсантом и командиром возникнет какой-то конфликт или просто молодой человек не понравится офицеру, у того появится мощный рычаг воздействия. Начальник может не просто с такой формулировкой отчислить, но еще и заставить выплачивать серьезную сумму.

В таком случае отстоять свое право учиться курсанту будет непросто, добавил эксперт. Хотя нормативными документами предусмотрена возможность проверок, в том числе их могут проводить аттестационные комиссии.

Золотые годы

В последние годы в судах рассматривается большое число исков против бывших курсантов, с которых взыскивают деньги вузы или военные прокуроры, рассказал "Известиям" Олег Жердев.

— Сегодня законодательство позволяет принудительно изъять эти деньги только в судебном порядке, — пояснил юрист. — Поэтому в большинстве случаев военному ведомству приходится обращаться в суд. И в этих процессах у истцов сегодня ограниченное число оснований. Сложилась парадоксальная ситуация: курсант увольняется по дискредитирующим основаниям, которые не указаны в законе, и это становится формальным поводом не платить.

Есть достаточно случаев, когда суд становился на сторону как истцов, так и ответчиков. Так, в 2017 году московский 235-й гарнизонный военный суд обязал расплатиться с государством бывшего курсанта Общевойсковой академии ВС РФ. Юноша был отчислен с третьего курса в связи с нежеланием учиться. Сумму, потраченную на его обучение за неполные три года, оценили в 406 917 рублей. С учетом конкретных обстоятельств дела и материального положения семьи ответчика судья снизил размер выплаты до 265 тыс. рублей.

В 2011 году с курсанта Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков прокуроры хотели взыскать за неполный год обучения 391 025 рублей. Он был отчислен в связи с несоблюдением условий контракта — за "теоретическую неуспеваемость". Но выяснилось, что в контракте курсанта не была прописана сумма взысканий, поэтому в удовлетворении иска было отказано.

Ранее "Известия" сообщали, что со следующего года Минобороны направит в отдаленные части страны выездные приемные комиссии для отбора наиболее подготовленных и мотивированных курсантов. В них войдут преподаватели военных училищ, институтов и академий, которые проведут дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. По результатам проверки комиссия примет решение о зачислении кандидатов на обучение.