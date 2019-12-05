Космос как кормушка: почему американские чиновники не верят в Space X

Государственный аудит показал неумение NASA работать с масштабными проектами

Прошедший недавно в NASA государственный аудит программы по созданию нового пилотируемого космического корабля вскрыл много неприятных для американской космонавтики фактов. Оказывается, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства не только ставит своих подрядчиков в изначально неравные условия, но и не может контролировать их, предпочитая решать все проблемы дополнительным финансированием. Подробности — в материале "Известий".

Немного истории

Для того чтобы понять, в какой ситуации оказалось NASA сейчас, нужно заглянуть на полвека назад, во времена создания многоразовых космических челноков Space Shuttle.

На самом деле программа Space Shuttle была обречена еще на стадии проектирования. Проблемы с финансированием и отсутствие реальных задач заставили NASA принять на службу многоразовый челнок практически без шансов обеспечить эти корабли достаточным количеством запусков. Для того чтобы окупить вложения, NASA предполагало совершать в идеале 55 стартов на орбиту в год, а в худшем случае — не менее двадцати. Увы, все эти планы 1970-х так и остались лишь мечтой.

К исходу нулевых руководству NASA стало понятно, что в нынешнем виде программа Space Shuttle дальше существовать не может. Цена запуска к тому времени выросла до непомерных даже для бюджета NASA $420 млн, а общие затраты достигли $400 млрд, что вчетверо больше, чем предполагалось при создании программы. США срочно требовался новый вариант космического корабля для пилотируемых полетов.

NASA вместе с Boeing и SpaceX подготавливают многоразовые челноки для полетов, 2011 год Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

В 2010 году стартовала многоэтапная программа NASA по развитию коммерческих пилотируемых кораблей для доставки астронавтов Commercial Crew Program (CCP). Она состояла из трех раундов, по итогу которых предполагалось отобрать частные компании, способные обеспечить регулярные полеты к Международной космической станции. В 2014 году были определены два финалиста. Ими стали корпорация Boeing с кораблем CST-100 и ракетой-носителем Atlas V и молодая, но подающая большие надежды компания SpaceX с кораблем Dragon V2 и ракетой-носителем Falcon 9. При этом компании Boeing как более опытному разработчику было выделено на разработку $4,2 млрд, а SpaceX — всего $2,6 млрд. Логику здесь найти сложно — скорее всего, в Boeing просто сказали, что за меньшую сумму работать не будут.

Предполагалось, что регулярные полеты к МКС начнутся уже с 2017 года. Но в 2011 году NASA, еще не имея точного понимания сроков создания новых кораблей, прекращает программу Space Shuttle, оставив американскую космонавтику без пилотируемой программы. С июля 2011 года обеспечение доставки астронавтов на МКС ложится на плечи России.

Современная ситуация

И вот в двери стучится уже 2020 год, а воз американской пилотируемой космонавтики и ныне там. До настоящего момента ни Boeing, ни SpaceX не запустили ни одного космического корабля с экипажем, и, скорее всего, этого не произойдет ранее второго квартала следующего года. Зато вместо завершения работ по пилотируемой программе резко активизировались подковерные игры.

Всё началось с большого и подробного отчета, ставшего результатом работы по государственному аудиту программы CCP. Как показал аудит, NASA изо всех сил пыталось переплачивать Boeing при формально равных условиях с компанией SpaceX. И это притом что, согласно контракту, цены были фиксированы, а SpaceX шла с опережением графика разработки.

Корабль Dragon V2 Источник изображения: Фото: TASS/SpaceX

В то время как у SpaceX стоимость предполагаемой доставки на МКС должна составить $55 млн за одно место (это довольно дешево), то у Boeing стоимость одного билета на орбиту составляет аж $90 млн. Это дороже, чем предложил NASA "Роскосмос": согласно обсуждаемым контрактам на 2020 год, стоимость доставки астронавта на "Союзе" составит $86 млн. И это при том, что цены, предлагаемые "Роскосмосом", включают расходы на обучение и другие опции.

К слову, еще в 2006 году цена полета на "Союзе" составляла всего $21,3 млн, однако почти ежегодно повышалась. Если рассчитать среднюю цену, то получится, что один полет обходился NASA примерно в $55 млн. Примерно такую сумму и называет сейчас SpaceX.

Преступный сговор или глупость?

Но почему NASA так активно помогало корпорации Boeing, притом что такое поведение откровенно находится на грани коррупции? Скорее всего, реальных причин две. Во-первых, две аварии, произошедшие с ракетами-носителями компании SpaceX в 2015 и 2016 году. Взрыв Falcon 9 на стартовой площадке в сентябре 2016 года вызвал панику среди чиновников, решивших, что дни компании сочтены, а государственная программа под угрозой. Во-вторых, NASA изначально ставило на Boeing, не особо веря в амбициозных новичков.

Всё это и привело NASA к чрезвычайно странному решению — заплатить корпорации Boeing $287 млн сверх суммы контракта. За что? Согласно данным аудита, объяснение таково: "для предотвращения перерыва в доступе астронавтов NASA к Международной космической станции".

Как предполагают некоторые наблюдатели, Boeing банально начала шантажировать чиновников из NASA. Сначала корпорации "выписали" почти $300 млн, понимая, к каким проблемам это может привести. Затем у Boeing выкупили за $373 млн пять мест на российских "Союзах". Корпорация получила их в качестве оплаты при продаже своей доли в проекте Sea Launch. Скорее всего, в случае неполучения денег в Boeing намекали на возможность немного затянуть сроки и поставить NASA в чрезвычайно неудобное положение либо вообще выйти из программы.

Фото: Global Look Press/NASA Источник изображения: iz.ru

Другое объяснение подобной ситуации может быть только одно — коррупция.

Версия о шантаже подтверждается тем, что подобное уже случалось во время создания сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Проект отставал от графика, а NASA пыталось "потушить" проблему десятками и сотнями миллионов долларов сверх цены контракта. Стоит ли говорить, что на сегодняшний момент SLS чрезвычайно далека от завершения и превратилась в один из грандиознейших долгостроев современной космонавтики.

Обида обид

Естественно, SpaceX не могла не отреагировать на ситуацию. Основатель компании миллиардер Илон Маск написал несколько гневных твитов, но, по большому счету, этим и закончилось. Ссориться с NASA, вне зависимости от их поведения, абсолютно не в планах SpaceX. Чтобы не оставаться в долгу, Boeing опубликовала открытое письмо:

"Мы категорически не согласны с выводами доклада о ценах и готовности космического корабля CST-100 Starliner, и мы обязаны поделиться фактами с космическим сообществом и американской общественностью, которые пропустил Генеральный инспектор. Каждый член команды Boeing лично заинтересован в безопасности, качестве и целостности того, что мы предлагаем нашим клиентам, и с самого первого дня команда Starliner работает в этой программе с обязательством создать такой космический корабль, которым будут гордиться и США, и NASA".

В остальном объяснить, почему NASA пришлось пойти на изменение контракта и выделить корпорации дополнительные сотни миллионов долларов, получилось не очень. Boeing утверждает, что их корабль лучше, работают они лучше, а потому эти деньги заслужили. Судя по тому, что официальное объяснение не вызвало почти никакой реакции в американской прессе, письму не очень поверили.

И что теперь?

Понятно, что подобная ситуация вряд ли останется без внимания. В сухом остатке NASA показало неумение управлять большими проектами и невозможность контролировать такую крупную компанию, как Boeing. Если вспомнить, что NASA на административные расходы тратит 72 цента из каждого доллара, американским налогоплательщикам становится совсем грустно.

Судя по всему, нынешнее руководство NASA не способно на работу над серьезными проектами, нормальное управление и четкий контроль издержек. Вместо этого используется один и тот же прием — "ставить" на старое сотрудничество и "подкармливать" выбранного любимчика деньгами, не задумываясь.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба Источник изображения: Фото: Global Look Press/ESA

В настоящее время у NASA есть как минимум три очень серьезно провисающих по срокам проекта. Это уже упомянутые SLS, программа по созданию нового пилотируемого космического корабля и масштабный международный проект по созданию орбитального телескопа "Джеймс Уэбб". Все они уже давно вышли за пределы заявленных сроков и постоянно переносятся.

В таких условиях данное вице-президентом США Майком Пенсом обещание, что американская команда астронавтов вновь высадится на поверхности Луны до 2024 года, кажется малореальным и не очень серьезным хвастовством. Во всяком случае, для реализации этого проекта просто заваливать деньгами Boeing будет явно недостаточно. Тем более что для полета на Луну требуется несколько стартов ракеты SLS и дополнительная модификации ее второй ступени, а шансы на то, что это будет сделано вовремя, тают день за днем.

Михаил Котов