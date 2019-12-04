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Военное обозрение

Трофейный танк "Булат" получил новое бронирование на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

Боевая машина "Булат" была создана Харьковским КБ им. Морозова в ходе улучшения танка Т-64БВ. Модернизация осуществлялась с 2003 года. Изначально предполагалось, что ее пройдут примерно 400 единиц техники, однако фактически она затронула не более сотни танков.

В ходе боев на Донбассе, развернувшихся после госпереворота в незалежной, они были брошены против ополченцев. В итоге, как и многая другая боевая техника ВСУ, Национальной гвардии и "добровольческих батальонов", "Булаты" оказались в распоряжении подразделений народных республик. По всей видимости, речь идет о нескольких единицах.

На вновь выложенной в Сеть фотографии фигурирует один из них, ставший трофеем народной милиции ЛНР. Как можно заметить, ОБТ прошел усовершенствование в кустарных условиях, состоявшее в придании танку дополнительного бронирования.

Если сравнить с базовым вариантом, который представлен Харьковским КБ, то в глаза бросается размещение блоков динамической защиты по правому борту и в боковой части башни. При этом в украинских рекламных буклетах указывается на возможность установки ДЗ по бортам; вероятнее всего, это техническое решение является опциональным.

Источник изображения: topwar.ru

"Булат" народной милиции ЛНР (с) ANNA News

Источник изображения: topwar.ru

Базовая версия "Булата" (с) Харьковское КБ им. Морозова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
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