Войти
Известия.ru

Отчисленных за наркотики студентов военных вузов обяжут возместить расходы за обучение

352
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Курсанты, отчисленные из военных вузов за отказ проходить тест на наркотики или за связанные с ними правонарушения, должны будут возместить государству расходы за обучение. Об этом говорится в поправках к закону "О воинской обязанности и военной службе", копия которых поступила в распоряжение "Известий".

Аналогичная санкция ждет тех, кто вынужден был закончить учебу досрочно с формулировкой "за утрату доверия". Согласно действующему законодательству, компенсировать расходы государству должны только те, кто отчисляется из-за неуспеваемости, недисциплинированности и нежелания продолжать службу, включая отказ от подписания пятилетнего контракта на офицерскую службу после обучения.

Как объяснил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев, речь идет о компенсации расходов на военную и специальную подготовку. В связи с этим получается разброс размеров компенсаций.

"Например, военного юриста обучают только базовым военным дисциплинам, и он выплатит максимум 50 тыс. за год. Максимальные затраты на боевую подготовку у летчиков, здесь учитываются и моторесурс самолета, и топливо, и специальные тренажеры, и спецподготовка, в том числе парашютно-десантная", — рассказал Жердев.

Ранее "Известия" сообщали, что со следующего года Минобороны направит в отдаленные части страны выездные приемные комиссии для отбора наиболее подготовленных и мотивированных курсантов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.08.2019
Попробуй себя парашютистом на тренажере "Кудесник"
04.09.2018
Enab Baladi (Сирия): Россия объявила о военных учениях в Средиземном море
18.05.2017
В Армейских международных играх примут участие около 30 стран
23.10.2015
Южная Корея и Австралия проведут совместные военно-морские маневры 26-29 октября
14.01.2013
Сергей Шойгу окончательно отменил переезд ВМА загород
08.11.2007
С "ВИТЯЗЯМИ" В "ТИГРОВЫХ" БРОНЕШКУРАХ
ТАКИМИ ВИДЯТ СОЛДАТ ПРАВОПОРЯДКА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВООРУЖЕНИЯ И СПЕЦТЕХНИКИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:21
  • 30
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400