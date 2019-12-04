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Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских

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Источник изображения: Фото: Shakil Adil / AP

В отличие от России, Пакистан располагает неатомными подводными лодками с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), пишет в "Военно-промышленном курьере" капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник Вадим Кулинченко.

По его мнению, российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Варшавянка", на смену которым должны прийти субмарины с ВНЭУ, устарели. "Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС [Военно-морских сил] этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой", — утверждает Кулинченко.

Ветеран-подводник уверен, что "лодки с ВНЭУ имеют большое будущее в региональных конфликтах", а сравнение субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" с невидимой для противника черной дырой "сегодня звучит, как насмешка". По словам Кулинченко, скоро такие подлодки "перестанут удовлетворять потенциальных покупателей".

В декабре "Взгляд" написал, что боевую эффективность российских ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка" можно повысить, оснастив такие субмарины антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами.

В октябре портал Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе, написал, что в России открыта опытно-конструкторская работа, предполагающая создание ВНЭУ для неатомных подлодок.

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на поверхность. Подобные подлодки имеются, в частности, у Франции (группа компаний Naval), Швеции (Saab), Германии (Siemens и ThyssenKrupp Marine Systems), Японии (Kawasaki при поддержке Saab), Испании (Técnicas Reunidas) и Китая.

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Страны
Германия
Испания
Китай
Пакистан
Польша
Россия
Франция
Швеция
Япония
Компании
Kawasaki
SAAB
ThyssenKrupp
Проекты
636.3
877 Палтус
ВНЭУ
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