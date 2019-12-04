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Корабли ВМФ России переформатируют

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БПК "Адмирал Трибуц" проекта 1155
БПК "Адмирал Трибуц" проекта 1155.
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Российские большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 "Удалой" после модернизации, предполагающей, в частности, оснащение универсальными пусковыми установками для ракет "Калибр" и "Циркон", станут мини-крейсерами, пишут "Известия".

По данным газеты, принципиальное решение уже принято Минобороны России.

"Боевые возможности корабля возрастут многократно. А флот получит универсальный корабль. Теперь БПК сможет бороться успешно не только с подлодками, но и надводными кораблями, и даже их соединениями", — считает бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов.

В августе 2019 года военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
Ядерный щит
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