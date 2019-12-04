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РИА Новости

Белоруссия и США обсудили в Минске вопросы региональной безопасности

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Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Представители оборонных ведомств Белоруссии и США обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере, сообщила во вторник пресс-служба белорусского Минобороны.

"Третьего декабря 2019 года состоялась встреча представителей оборонных ведомств Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков рассказал, что страна предпримет ряд мер по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве недалеко от белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года, в том числе усилит охрану белорусско-литовской границы, предпримет меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки. Минск также заявлял о необходимости в новых условиях скорректировать с РФ в 2020 году план применения региональной группировки войск из-за ухудшения ситуации у границы Союзного государства, предполагалось, что военнослужащие Белоруссии и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США.

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2020-й год
NATO
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