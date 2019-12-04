Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии, сообщил президент страны Александр Вучич в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко.
Лукашенко находится в Белграде с двухдневным визитом. Во вторник глава сербского государства подготовил ему торжественный прием перед правительственным комплексом "Палата Сербия", после разговора за закрытыми дверями лидеры сделали заявления для СМИ.
Накануне источник агентства Sputnik сообщил, что на военный аэродром Батайница под Белградом прибыли четыре вертолета Ми-35 по контракту из РФ. Однако минобороны страны не подтвердило и не опровергло эту информацию, как и прибытие в октябре трех Ми-17.
Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград заказал у РФ ЗРПК "Панцирь-С".
В октябре Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.