Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии, сообщил президент страны Александр Вучич в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лукашенко находится в Белграде с двухдневным визитом. Во вторник глава сербского государства подготовил ему торжественный прием перед правительственным комплексом "Палата Сербия", после разговора за закрытыми дверями лидеры сделали заявления для СМИ.

"Мы приняли решение, я разговаривал с (министром обороны Александром) Вулиным и (начальником генштаба Миланом) Мойсиловичем, что начнем дополнительную реформу нашей армии, сделаем ее еще более мобильной, быстрой в системном смысле, но не в смысле покупки оружия, как думают наши люди, напротив, даже приостановим покупки вооружений", — заявил сербский президент.

Накануне источник агентства Sputnik сообщил, что на военный аэродром Батайница под Белградом прибыли четыре вертолета Ми-35 по контракту из РФ. Однако минобороны страны не подтвердило и не опровергло эту информацию, как и прибытие в октябре трех Ми-17.

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград заказал у РФ ЗРПК "Панцирь-С".

В октябре Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.