Мешают стереотипы: Путин оценил действия НАТО

Путин оценил потенциальную угрозу для России со стороны НАТО

НАТО приближается к российским границам, и это представляет угрозу для безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность сотрудничать с альянсом для противодействия реальным мировым угрозам, но в итоге такое взаимодействие было свернуто.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на приближение НАТО к границам РФ. По его словам, это представляет угрозу безопасности страны.

Глава государства напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР, но сейчас Советского Союза нет, как и Варшавского договора - военного пакта, который являлся ответом на создание НАТО. Тем не менее, НАТО не только существует, но и развивается, подчеркнул президент. Он указал на то, что в момент его создания в альянс входили 12 государств, а сейчас их уже 29, причем совокупные военные расходы стран военного блока - более 70% общемирового объема военных расходов.

Как подчеркнул Путин, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом, чтобы искать и принимать эффективные решения.

По его словам, сегодня Москве приходится исходить из того, что расширение НАТО и развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности государства.

Российская сторона неоднократно говорила о своей готовности сотрудничать с НАТО, чтобы совместно оказывать противодействие реальным угрозам, в том числе международному терроризму, локальным вооруженным конфликтами и риску неконтролируемого распространения оружия массового поражения, напомнил российский лидер.

"Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов РФ, имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие", - подчеркнул Путин. Вместе с тем он все же рассчитывает, что интересы общей безопасности и мирного будущего планеты возобладают.

Президент также заверил, что в России - как и прежде - будут уделять пристальное внимание техническому переоснащению Вооруженных сил.

Заявление Путина на совещании в Сочи прозвучало одновременно с проходящей в Лондоне 3-4 декабря экспертной конференцией NATO Engages. Она посвящена 70-летию образования альянса и проводится в преддверии саммита военного блока. Главной темой предстоящего саммита станет проблема увеличения военных расходов европейских стран НАТО и Канады. На него собрались руководители стран-членов организации, в том числе президент США Дональд Трамп.

В ходе заседания Совета безопасности России 22 ноября Путин заявил о серьезной озабоченности Москвы в связи с приближением НАТО к российским границам и попытками блока милитаризировать космос.

Глава государства обратил внимание, что ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения, а так называемый ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами.

В середине августа о напряженности военно-политической обстановки на Западном стратегическом направлении сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Такое заявление он сделал на заседании коллегии Минобороны в ходе рассмотрения выполнения планов на 2019-2025 годы Западного и Восточного военных округов в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Глава оборонного ведомства уточнил, что усиление напряженности наблюдается, в частности, в Польше и Румынии, где США развертывают свои системы ПРО. Помимо этих стран альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, обратил внимание Шойгу.

Он отметил, что для нейтрализации возникающих угроз Москва реализует комплекс мер.

"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. До конца года в округ поступит свыше 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники. Продолжится комплектование войск округа военнослужащими-контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тыс. человек", - отметил министр обороны.

Лидия Мисник