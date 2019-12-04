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Российская газета

Бригаде спецназа в Тамбове передадут новые бронеавтомобили до конца года

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Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
Источник изображения: © Компания

Базирующуюся в Тамбове бригаду специального назначения до конца года оснастят бронеавтомобилями "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ". Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Высокопроходимый, хорошо защищенный и вооруженный броневик как нельзя лучше подходит для выполнения особых задач в глубоком тылу противника. "Тигр" может скрытно перемещаться по оврагам и ущельям, взбираться на крутые косогоры, достаточно быстро ездить по сильно пересеченной местности и оперативно доставлять военный спецназ в нужную точку.

Ему не страшен огонь из стрелкового оружия и взрывные устройства малой мощности. Не случайно именно "Тиграми" оснастили нашу армейскую полицию, которая сейчас патрулирует 10-километровую зону в районе сирийско-турецкой границы. Что же касается военного спецназа, то эти бронемашины, в общем-то, с самого начала предназначались таким подразделениям Вооруженных сил РФ. А установка на них дистанционно управляемого модуля сделала эти бронеавтомобили еще более мощными и защищенными.

Модуль "АрбалетДМ" полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автосопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении. Телевизионная камера позволяет распознавать мишень типа БТР на расстоянии 2,5 км, тепловизионная - до 1,5 километра. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером. Модуль способен работать в диапазоне температур от -40 до +50 градусов, что дает возможность его использования в любой климатической зоне нашей страны, а также за ее пределами.

Надо добавить, что главная задача "Арбалета-ДМ" - сохранить жизнь и здоровье военнослужащих. Ну и, разумеется, повысить эффективность боевого применения бортового вооружения "Тигра". А вооружен он для такой техники неслабо: 12,7-мм пулеметом "Корд" с боекомплектом 450 патронов или 7,62-мм пулеметом ПКТМ с 750 патронами. Кроме того, на его модуле стоят четыре пусковые установки дымовых гранат 3Д6, 3Д6М или 3Д17. Система управления "Арбалетом" позволяет вести запись поступающей по видеоканалам информации - это дает возможность анализировать действия оператора и экипажа бронемашины на различных этапах боя. Модуль можно подключать к бортовой информационно-управляющей системе боевых машин и наделить функцией автоматического ведения боевых действий. То есть "Арбалет-ДМ" в принципе способен действовать как боевой работ.

Помимо "Тигра" дистанционно управляемый модуль подходит и для других бронемашин, в частности автомобилей семейства "Тайфун" и многоцелевого армейского тягача МТ-ЛБ. Вот почему его разработчики говорят об универсальности применения "Тигра" с "Арбалетом": этот комплекс подходит и для разведки местности, и для сопровождения колонн на марше, и для обеспечения охраны в районах развертывания войск. Одним из вариантов его применения может стать защита пусковых установок мобильных и стационарных ракетных комплексов, в том числе стратегического назначения.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Арбалет-ДМ
Корд
МТ-ЛБ
ПКТМ
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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