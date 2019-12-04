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Российская газета

ВМФ получит новые десантные корабли

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Модель УДК "Прибой"
Модель универсального десантного корабля "Прибой".
Источник изображения: Александр Вильф / РИА Новости

Два универсальных корабля-дока начнут строить в Крыму в наступающем году, передача их Военно-морскому флоту запланирована на 2025 год.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило информагентство РИА Новости. И было заявлено, что будущие десантные корабли - аналоги французских вертолетоносцев типа "Мистраль". А несколькими месяцами ранее ТАСС, опять же со ссылкой на свои источники, сообщал, что российские корабли будут заложены в мае 2020 года на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Правда, в один ряд с "Мистралями" их не ставили. И это правильно.

Десантный корабль несет вертолеты, до 60 единиц бронетехники и катера на воздушной подушке

Никаких официальных подтверждений началу строительства кораблей-доков до сих пор нет. Как нет и достоверных сведений о том, какого проекта они будут. Тем не менее, уже по нашим источникам, в Керчи действительно идут подготовительные работы к началу большого строительства. Хотя о том, какие десантные корабли будут заложены, пока можно только гадать, опираясь на опубликованную в СМИ информацию.

Водоизмещение их - около 15 000 тонн. То есть это явно не "Мистрали", у которых этот показатель по предельному значению более 30 000 тонн. Сообщалось также, что десантные корабли смогут нести не менее десяти вертолетов различных типов, бронетехнику, несколько сот полностью экипированных морских пехотинцев, а также будут иметь в корме доковую камеру для десантных катеров.

С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о кораблях проекта "Прибой", который разработан Невским проектно-конструкторским бюро.

Впервые его модель была публично представлена в рамках форума "Армия-2015", затем неоднократно показывалась на других военно-технических салонах.

На форуме "Армия-2018" было заявлено, что строительство двух таких десантных кораблей-доков включено в Госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы.

Согласно открытым характеристикам "Прибоя", водоизмещение его 14 000 тонн, длина 165 метров, ширина 25 метров. На верхней палубе десантный корабль несет вертолеты, внутри - до 60 единиц различной бронетехники, в кормовой доковой камере - катера на воздушной подушке, которые значительно расширяют возможность десантных операций.

Сравнительно небольшая для таких кораблей осадка - 5 метров - позволит "Прибою" свободно маневрировать на мелководье. Дальность плавания у него 11 500 км, крейсерская скорость 15 узлов, максимальная - 20 узлов. Автономность плавания - 2 месяца.

Керченский "Залив" - одно из крупнейших судостроительных предприятий Европы. В советское время здесь строили даже супертанкеры. Сухой док имеет длину 360 метров, ширину - 60 метров. Достройка судов после спуска на воду производится на двух глубоководных причалах, оснащенных специальным крановым оборудованием.

Вне всякого сомнения, завод "Залив" обладает необходимым оборудованием и профессиональными навыками своих специалистов для выполнения судостроительных работ любой сложности.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Прибой УДК
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