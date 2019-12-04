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Военное обозрение

ВМС НОАК отрабатывают новые способы пополнения припасов в море

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Источник изображения: Министерство обороны КНР

Судно снабжения ВМС НОАК "Тайху" встретилось в открытом море с гражданским контейнеровозом "Фучжоу" в рамках изучения китайским флотом новых возможностей для пополнения запасов кораблей в море, сообщает сайт World News Observer со ссылкой на китайскую газету PLA Daily.

Согласно отчету, "Тайху" впервые в истории получил всё необходимое с гражданского судна. Успех акции заложил основу для дальнейшего обмена различными грузами подобным образом, говорится в тексте сообщения.

Боевые корабли военно-морского флота традиционно сопровождается в походах судами снабжения. Когда последние истощают свои запасы, они должны для пополнения вернуться в порт. Однако испытанная китайцами концепция помогает сэкономить много времени.

Представитель ВМС КНР отметил, что обмен грузами в море между военными и гражданскими судами распространен во флотах многих мировых держав.

На этом фоне уже сингапурская газета The Straits Times сообщила, что власти Тайваня намерены пригласить американских военных экспертов, которые должны помочь укрепить оборону острова перед "угрозой возможного китайского вторжения". В настоящее время, как пишет издание, территория сможет лишь несколько дней сдерживать континентальный натиск без помощи США, которые, согласно собственному законодательству, обязаны предоставить Тайваню оборонительное оружие в случае атаки со стороны Пекина.

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Китай
Сингапуp
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Тайвань
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