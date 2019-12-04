Войти
ТАСС

Запуск нового американского корабля Starliner намечен на 19 декабря

646
0
0
Пилотируемый корабль Starliner
Пилотируемый корабль Starliner.
Источник изображения: Nathan Koga / SpaceFlight Insider

Запуск пройдет в беспилотном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Первый запуск нового американского космического корабля Starliner корпорации Boeing в беспилотном режиме намечен на 19 декабря. Об этом сообщила во вторник в Twitter компания United Launch Alliance, которая обеспечит вывод корабля на орбиту ракетой-носителем Atlas V.


"Запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем корпорации Boeing Starliner, который совершит испытательный полет, теперь намечен на 19 декабря, - отмечается в сообщении. - Это связано с проблемой, возникшей в системе продувки. Потребуется дополнительное время для того, чтобы заменить этот элемент".

Согласно информации, размещенной на сайте NASA, старт намечен на 06:59 по времени восточного побережья США (14:59 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

Ракета-носитель Atlas V должна поднять корабль на высоту 181 км, после чего должно произойти отделение корабля и он с использованием бортовых двигателей выйдет на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
ULA
Проекты
МКС
Похожие новости
01.08.2017
Вверх-вниз
17.10.2016
США будут использовать РД-180 для пилотируемых запусков Atlas-5 к МКС
11.05.2016
Пуск ракеты Antares с российским двигателем РД-181 намечен на июль
28.07.2015
Из России с давлением ("Politico", США)
17.06.2013
Полюбили российское
03.11.2011
"Боинг" запускает "космическое такси"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 17:02
  • 13
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого