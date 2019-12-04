Российские "потрошители" появились в Сирии

Сирия в настоящее время является прекрасным полигоном, на котором Россия может протестировать в боевых условиях новейшее вооружение. Одна из таких инновационных российских разработок недавно была замечена в арабской республике. Речь идет о боевом роботе "Уран-9".

Ранее сообщалось о применении российскими саперами автоматических средств разминирования, которые с успехом были использованы в районе Пальмиры. Однако, в этот раз, журналисты обнаружили боевой комплекс, который участвовал в боях на севере Сирии.

Судя по опубликованной фотографии, боевой робот "Уран-9" активно принимал участие в военной операции сирийской армии на юге Идлиба. Он способен уничтожать бронетехнику и воздушные цели.

"Уран-9" также участвовал в отражении атак боевиков.

Стоит отметить, пишет Free News, что боевой роботизированный комплекс "Уран-9" вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72, которая легко поражает небронированную и легкобронированную технику. Он также оснащен комплектом из четырех противотанковых управляемых ракет, что делает его грозным противником танков.

Кроме того, благодаря автоматическому управлению артустановка может сбивать низколетящие воздушные цели - вертолеты и беспилотники.