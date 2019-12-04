Войти
Военно-промышленный курьер

Российские "потрошители" появились в Сирии

903
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Сирия в настоящее время является прекрасным полигоном, на котором Россия может протестировать в боевых условиях новейшее вооружение. Одна из таких инновационных российских разработок недавно была замечена в арабской республике. Речь идет о боевом роботе "Уран-9".

Ранее сообщалось о применении российскими саперами автоматических средств разминирования, которые с успехом были использованы в районе Пальмиры. Однако, в этот раз, журналисты обнаружили боевой комплекс, который участвовал в боях на севере Сирии.

Судя по опубликованной фотографии, боевой робот "Уран-9" активно принимал участие в военной операции сирийской армии на юге Идлиба. Он способен уничтожать бронетехнику и воздушные цели. 

"Уран-9" также участвовал в отражении атак боевиков.

Стоит отметить, пишет Free News, что боевой роботизированный комплекс "Уран-9" вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72, которая легко поражает небронированную и легкобронированную технику. Он также оснащен комплектом из четырех противотанковых управляемых ракет, что делает его грозным противником танков. 

Кроме того, благодаря автоматическому управлению артустановка может сбивать низколетящие воздушные цели - вертолеты и беспилотники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Уран-9
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
Похожие новости
07.05.2018
Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
07.05.2018
Большая часть техники на Параде Победы прошла боевые испытания в Сирии
03.05.2018
Вот все виды "умных" вооружений, которые будут представлены в Москве
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
21.12.2016
Боты войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 17:02
  • 13
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого