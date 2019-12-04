Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США

В США проведут испытания боевых лазеров. Пентагон хочет проверить их способность сбивать крылатые ракеты.

Об этом заявил помощник директора управления американского министерства обороны по разработке оружия направленной передачи энергии Томас Карр, пишет издание Breaking Defense. Эти испытания будут организованы в интересах американской армии.

В США в течение последних лет работают над новыми боевыми лазерами. Их хотят использовать для уничтожения самодельных взрывных устройств, защиты военных баз от минометных мин и беспилотников, уничтожения кораблей. Главное преимущество лазеров - безграничный боезапас. Как объясняют разработчики, пишет N+1, лазер будет действовать до тех пор, пока не закончится энергия в источнике питания.

Пентагон уже ведет переговоры о создании демонстрационных образцов с тремя разработчиками боевых лазеров . Предполагается провести в 2022 году испытания установок мощностью 300 киловатт, а через два года - 500 киловатт. Если испытания будут успешными, военные сделают заказ на разработку боевой лазерной установки мощностью 1 мегаватт.

Светлана Цыганкова