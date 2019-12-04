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Российская газета

Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США

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Источник изображения: Jason B. Cutshaw, US Army / wikimedia.org

В США проведут испытания боевых лазеров. Пентагон хочет проверить их способность сбивать крылатые ракеты.

Об этом заявил помощник директора управления американского министерства обороны по разработке оружия направленной передачи энергии Томас Карр, пишет издание Breaking Defense. Эти испытания будут организованы в интересах американской армии.

В США в течение последних лет работают над новыми боевыми лазерами. Их хотят использовать для уничтожения самодельных взрывных устройств, защиты военных баз от минометных мин и беспилотников, уничтожения кораблей. Главное преимущество лазеров - безграничный боезапас. Как объясняют разработчики, пишет N+1, лазер будет действовать до тех пор, пока не закончится энергия в источнике питания.

Пентагон уже ведет переговоры о создании демонстрационных образцов с тремя разработчиками боевых лазеров . Предполагается провести в 2022 году испытания установок мощностью 300 киловатт, а через два года - 500 киловатт. Если испытания будут успешными, военные сделают заказ на разработку боевой лазерной установки мощностью 1 мегаватт.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
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5 комментариев
№1
04.12.2019 14:46
Установка мощностью 1 мегаватт будет стрелять с какой частотой?
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№2
04.12.2019 15:05
когда нам покажут чего там пересвет может отпересветить?

Да и про остальные комплексы как-то замолчали. Или "сладкое" только по праздникам, перед выборами? Когда там следующие выборы тогда?
0
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№3
04.12.2019 15:07
Наши военные берут курс на повышение секретности и сокращения публикаций по поводу нового оружия, которое не идёт на экспорт.
0
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№4
04.12.2019 15:31
Цитата, ID: 1949 сообщ. №3
Наши военные берут курс на повышение секретности и сокращения публикаций по поводу нового оружия, которое не идёт на экспорт.

сразу после того как показали очередную новинку - БЛЯ Охотник?  ;))
И взяли секретность до очередной новинки...
0
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№5
04.12.2019 16:49
Что секретного мы знаем про Охотник? Уверены, что мы не будем его продавать вместе с СУ-57Э? А то, что у нас будет ударный дрон, подобный американской Валькирии - важно было показать, потому что секретность - это для сюрпризов, но нужно и публично мерятся яй..ми, чтобы уважали. Потому Путин и рассказал об Авангардах, Кинжалах и т.п..
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