Odatv (Турция): является ли Россия угрозой, или здесь есть что-то еще?

Автор пытается понять, почему Россия является источником опасности для НАТО, ведь военные расходы одной только Франции больше аналогичных расходов России. Используя простую математику, автор делает вывод, что российская угроза преувеличена. Однако тут же оговаривается — есть у России, чем напугать весь мир.

На саммите 3-4 декабря в Лондоне лидеры стран-членов НАТО отметят 70-ю годовщину основания альянса, обсудят стратегические вопросы НАТО и примут необходимые решения.

В качестве зоны ответственности НАТО определен Атлантический регион. В стратегических документах США и НАТО Россия расценивается как главная угроза для этого региона, и на саммите в Лондоне будет одобрен план, связанный с размещением войск НАТО в странах Балтии и Польше для противостояния российской угрозе.

Продолжение существования НАТО отвечает интересам США, и в том числе поэтому Россия должна и впредь восприниматься в качестве источника опасности. Иными словами, дальнейшее существование НАТО в значительной степени зависит от того, представляет опасность Россия или нет. В этой связи возникает следующий вопрос: действительно ли Россия обладает серьезным потенциалом?

Российская экономика в 12 раз меньше экономики США

Размер мировой экономики составляет 80 триллионов долларов, при этом ВВП США, играющих лидирующую роль в НАТО, - 19,39 триллиона долларов. А доля США в мировом производстве - 24,4%.

Обратим внимание на ВВП ведущих экономически развитых стран-членов НАТО и их место в мировой экономике:

Германия: 3,68 триллиона долларов, 4,63%;

Соединенное Королевство: 2,62 триллиона долларов, 3,3%;

Франция: 2,58 триллиона долларов, 3,25%;

Италия: 1,93 триллиона долларов, 2,44%;

Канада: 1,65 триллиона долларов, 2,08%;

Испания: 1,31 триллиона долларов, 1,65%.

Рассматривая совокупный ВВП всех 29 стран-членов НАТО, можно сказать, что их общий экономический потенциал составляет более половины мировой экономики.

Россия, которая, как отмечается в официальных стратегических документах США и НАТО, угрожает Атлантическому региону, обладает ВВП в объеме 1,58 триллиона долларов, и ее доля в мировом производстве - только 1,99%. Иными словами, российская экономика даже меньше одной только итальянской экономики и в 12,2 раза меньше экономики США. В этой связи тезис о том, что Россия в одиночку представляет угрозу для географии НАТО в составе 29 членов во главе с США, неубедителен.

Военные расходы США в десять раз больше расходов России

Что касается военных расходов, по данным за 2018 год, США как лидирующая страна НАТО опережают все остальные страны с большим отрывом: 649 миллиардов долларов. Развитые страны-члены НАТО расположились в этом рейтинге следующим образом: Франция - 63,8 миллиарда долларов; Великобритания - 50 миллиардов долларов; Германия - 49,5 миллиарда долларов; Италия - 27,8 миллиарда долларов; Канада - 21,6 миллиарда долларов; Турция - 19 миллиардов долларов; Испания - 18,2 миллиарда долларов; Нидерланды - 11,2 миллиарда долларов; Польша - 11,6 миллиарда долларов. Не будем забывать, что в НАТО входят 29 членов.

А военные расходы России в 2018 году составили 61,4 миллиарда долларов. То есть Россия тратит на военные нужды менее одной десятой от аналогичных расходов США - лидера НАТО. Даже военные расходы одной только Франции больше расходов России. В этих условиях невозможно понять, как Россия может представлять угрозу для географии НАТО.

Кроме того, Россия обладает крупнейшей в мире территорией, и ей нужно обеспечивать безопасность всей этой территории. Население России, которая во времена холодной войны превосходила США по численности населения, в наши дни составляет меньше половины населения США.

Что на самом деле нужно принимать во внимание руководству НАТО - так это ядерный потенциал России, разработанное ею гиперзвуковое оружие и энергетическую карту, которую Россия при необходимости может использовать в качестве оружия.

Как говорил Мустафа Кемаль Ататюрк, Турция должна строить свою безопасность на основе национальных ресурсов.

Нежат Эслен (Nejat Eslen)