Войти
ИноСМИ

Рено Жирар: "За свободный диалог с Россией" (Le Figaro, Франция)

762
0
0
Президент РФ В. Путин посетил форум "Россия зовет!"
Президент РФ В. Путин посетил форум "Россия зовет!".
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

В нынешней конфронтации между Европой и Россией есть что-то анахроничное. Санкции ЕС объективно выгодны только американцам и китайцам. И неверно утверждать, что Путин одержим разрушением ЕС, в то время как Центробанк РФ отдает предпочтение евро, увеличивая свои валютные резервы, считает Рено Жирар.

На саммите НАТО, который состоится в Лондоне 3 и 4 декабря 2019 года, будут много говорить о России, и совсем мало о Косово и Афганистане, двух миссиях альянса, в которых военная структура не добилась особых успехов.

Основанная в 1949 году, НАТО преуспела в своей первоначальной миссии, которая заключалась в защите стран Западной Европы от агрессивных планов СССР. После грузинского кризиса 2008 года и, тем более, после украинского кризиса 2014 года страны-члены НАТО, граничащие с Россией (Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша), не скрывали своей озабоченности реальными или воображаемыми намерениями Москвы.

Они считают, что Россия стремится ограничить их суверенитет любыми способами: политическим запугиванием, экономическим давлением, кибератаками, военно-морским вторжением (подводные лодки в Балтийском море и вдоль фьордов Норвегии) или вторжением с воздуха. Они думают, что Владимир Путин реализует секретный проект "финляндизации", как это называли во время холодной войны, после подписания договора между Хельсинки и Москвой в апреле 1948 года. Они даже рассматривают вариант российского военного вторжения на их территорию. В результате они попросили и получили присутствие на их земле западных солдат трех основных военных держав НАТО (США, Франция, Англия).

Их озабоченность безусловно сильно преувеличена, поскольку Владимир Путин скорее центрист, чем экстремист. 2 мая 2014 года, после того как пророссийские активисты погибли в результате поджога в Одессе, он вполне мог бы воспользоваться этим предлогом и захватить этот портовый город, символ русской революционной истории. И никто на Украине не смог бы ему помешать, и на Западе ни у кого не хватило бы политической воли. Но он этого не сделал.

Однажды Путин сказал: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца!" Но мы всегда забываем продолжение этой фразы: "А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы!" Однако у поляков и прибалтов есть общее прошлое с Россией, которое позволяет им этого опасаться. Поэтому НАТО играет определенную роль, проводя военные маневры союзников в этих странах, чтобы их успокоить.

Но если взять определенную дистанцию во времени и пространстве и заглянуть в будущее, то мы увидим, что в нынешней конфронтации между Европой и Россией есть что-то анахроничное. Достаточно провести несколько дней в Москве, пообщаться со студентами или молодыми предпринимателями, чтобы почувствовать, что на культурном уровне россияне ощущают себя европейцами. Своим высокомерным отношением европейцы толкают Россию в объятья китайцев, что является кардинальной стратегической ошибкой. Санкции ЕС в отношении Россию, наносят ущерб обеим сторонам. Объективно они выгодны только американцам и китайцам. Неверно утверждать, что Путин одержим разрушением ЕС, в то время как Центральный банк России отдает предпочтение евро, увеличивая свои валютные резервы.

Эммануэль Макрон это понял. Не обращая внимания на недовольство французских неоконсерваторов, сторонников американской внешней политики, президент республики решил установить независимый стратегический диалог с Россией. Означает ли это смириться с ситуацией? Конечно, нет! Русские уважают силу. Не случайно де Голль совершил свой исторический визит в Россию (где он предложил "разрядку, взаимопонимание и сотрудничество") в июне 1966 года, когда Франция уже стала полноправным членом "ядерного клуба".

C 9 декабря 2019 года по 9 мая 2020 года открывается уникальное окно возможностей для французско-российских отношений. 9 декабря в Париже пройдет саммит по Украине в нормандском формате между лидерами Франции, Германии, России и Украины с целью окончательного урегулирования конфликта на Донбассе. Киев и Москва уже сделали жесты доброй воли. Объявит ли Зеленский общую амнистию и культурную автономию русскоязычным повстанцам Донбасса? Даст ли Путин доступ украинским кораблям к Азовскому морю? Это единственная разумная сделка.

Как только этот вопрос будет урегулирован, Макрон и Путин смогут сильно продвинуться в возобновлении франко-российского сотрудничества и отпраздновать возобновившуюся дружбу 9 мая в Москве, по случаю75-й годовщины победы над нацизмом. Это сон наяву? Нет. Это просто реальная политика.


Рено Жирар (Renaud Girard)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Грузия
Китай
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
29.11.2019
Washington Examiner (США): как победить Путина в его собственной игре
10.04.2019
Dagens Industri (Швеция): Россия должна вернуться домой, в Европу
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
29.07.2015
Система ПРО — это гибель для Польши ("Nowa Europa Wschodnia", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 16:49
  • 12
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого