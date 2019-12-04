Рено Жирар: "За свободный диалог с Россией" (Le Figaro, Франция)

В нынешней конфронтации между Европой и Россией есть что-то анахроничное. Санкции ЕС объективно выгодны только американцам и китайцам. И неверно утверждать, что Путин одержим разрушением ЕС, в то время как Центробанк РФ отдает предпочтение евро, увеличивая свои валютные резервы, считает Рено Жирар.

На саммите НАТО, который состоится в Лондоне 3 и 4 декабря 2019 года, будут много говорить о России, и совсем мало о Косово и Афганистане, двух миссиях альянса, в которых военная структура не добилась особых успехов.

Основанная в 1949 году, НАТО преуспела в своей первоначальной миссии, которая заключалась в защите стран Западной Европы от агрессивных планов СССР. После грузинского кризиса 2008 года и, тем более, после украинского кризиса 2014 года страны-члены НАТО, граничащие с Россией (Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша), не скрывали своей озабоченности реальными или воображаемыми намерениями Москвы.

Они считают, что Россия стремится ограничить их суверенитет любыми способами: политическим запугиванием, экономическим давлением, кибератаками, военно-морским вторжением (подводные лодки в Балтийском море и вдоль фьордов Норвегии) или вторжением с воздуха. Они думают, что Владимир Путин реализует секретный проект "финляндизации", как это называли во время холодной войны, после подписания договора между Хельсинки и Москвой в апреле 1948 года. Они даже рассматривают вариант российского военного вторжения на их территорию. В результате они попросили и получили присутствие на их земле западных солдат трех основных военных держав НАТО (США, Франция, Англия).

Их озабоченность безусловно сильно преувеличена, поскольку Владимир Путин скорее центрист, чем экстремист. 2 мая 2014 года, после того как пророссийские активисты погибли в результате поджога в Одессе, он вполне мог бы воспользоваться этим предлогом и захватить этот портовый город, символ русской революционной истории. И никто на Украине не смог бы ему помешать, и на Западе ни у кого не хватило бы политической воли. Но он этого не сделал.

Однажды Путин сказал: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца!" Но мы всегда забываем продолжение этой фразы: "А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы!" Однако у поляков и прибалтов есть общее прошлое с Россией, которое позволяет им этого опасаться. Поэтому НАТО играет определенную роль, проводя военные маневры союзников в этих странах, чтобы их успокоить.

Но если взять определенную дистанцию во времени и пространстве и заглянуть в будущее, то мы увидим, что в нынешней конфронтации между Европой и Россией есть что-то анахроничное. Достаточно провести несколько дней в Москве, пообщаться со студентами или молодыми предпринимателями, чтобы почувствовать, что на культурном уровне россияне ощущают себя европейцами. Своим высокомерным отношением европейцы толкают Россию в объятья китайцев, что является кардинальной стратегической ошибкой. Санкции ЕС в отношении Россию, наносят ущерб обеим сторонам. Объективно они выгодны только американцам и китайцам. Неверно утверждать, что Путин одержим разрушением ЕС, в то время как Центральный банк России отдает предпочтение евро, увеличивая свои валютные резервы.

Эммануэль Макрон это понял. Не обращая внимания на недовольство французских неоконсерваторов, сторонников американской внешней политики, президент республики решил установить независимый стратегический диалог с Россией. Означает ли это смириться с ситуацией? Конечно, нет! Русские уважают силу. Не случайно де Голль совершил свой исторический визит в Россию (где он предложил "разрядку, взаимопонимание и сотрудничество") в июне 1966 года, когда Франция уже стала полноправным членом "ядерного клуба".

C 9 декабря 2019 года по 9 мая 2020 года открывается уникальное окно возможностей для французско-российских отношений. 9 декабря в Париже пройдет саммит по Украине в нормандском формате между лидерами Франции, Германии, России и Украины с целью окончательного урегулирования конфликта на Донбассе. Киев и Москва уже сделали жесты доброй воли. Объявит ли Зеленский общую амнистию и культурную автономию русскоязычным повстанцам Донбасса? Даст ли Путин доступ украинским кораблям к Азовскому морю? Это единственная разумная сделка.

Как только этот вопрос будет урегулирован, Макрон и Путин смогут сильно продвинуться в возобновлении франко-российского сотрудничества и отпраздновать возобновившуюся дружбу 9 мая в Москве, по случаю75-й годовщины победы над нацизмом. Это сон наяву? Нет. Это просто реальная политика.

Рено Жирар (Renaud Girard)