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ТАСС

Кабмин внес в Госдуму соглашение с Анголой о сотрудничестве в исследовании космоса

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В здании Госдумы России. Архивное фото
В здании Госдумы России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Документом носит рамочный характер и определяются основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ был подписан в Москве 4 апреля этого года в рамках государственного визита президента Анголы Жоау Лоуренсу. "Целью соглашения является создание правовой и организационной основ для развития сотрудничества с Республикой Ангола в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях посредством планируемой реализации долгосрочных программ и проектов", - говорится в пояснительных материалах.

Соглашение носит рамочный характер. Документом определяются основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, прописаны регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, схема осуществления экспортного контроля, совершения таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения, обеспечения защиты вывозимого имущества экспортирующей стороны.

Как уточняется в пояснительной записке, общее руководство деятельностью в рамках соглашения и ее координацию будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные органы: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" и Министерство связи и информационных технологий совместно с Министерством высшего образования, науки и техники Республики Ангола при координирующей роли первого.

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