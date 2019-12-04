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США заявили о победе принципа "деньги вместо крови" над СССР

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Рональд Рейган и Михаил Горбачев
Рональд Рейган и Михаил Горбачев.
Источник изображения: Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Советский Союз проиграл Соединенным Штатам в холодной войне, поскольку вторые предпочитали там, где это возможно, использовать принцип "деньги вместо крови", пишет в колонке на Defense News заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

"Зная, что мы не можем превзойти численностью наших противников, мы инвестировали в технологическое превосходство и выдержали этот порядок в течение правления восьми президентских администраций", — утверждает специалист.

По его мнению, президент Рональд Рейган выиграл холодную войну, пойдя "ва-банк с той же политикой, что вели семь предшествующих ему президентов". "Председатель Михаил Горбачев проиграл, потому что Советский Союз не смог угнаться за нами", — пишет Гриффин.

Заместитель министра обороны отмечает, что к настоящему времени подобное положение вещей не сохранилось, поскольку технологические преимущество США в военной области оспаривается Россией и Китаем. В частности, традиционная ядерная триада в условиях развития космических технологий, систем искусственного интеллекта (ИИ) и гиперзвукового оружия не может обеспечить приемлемый уровень безопасности Соединенных Штатов.

В марте 2018 года Гриффин заявил, что в следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка.

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