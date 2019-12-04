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Путин: ВМФ получит более 480 образцов вооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-морские силы РФ в текущем году получат более 480 образцов оружия, заявил в ходе военного совещания президент РФ Владимир Путин.

"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники", - цитирует Путина РИА Новости.

Президент рассказал, что среди них будет две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса, и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

"Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находятся головной атомный крейсер Борей-А "Князь Владимир", - сказал глава государства, отметив, что идет строительство еще четырех таких подводных лодок.

Говоря о стратегических неядерных силах ВМФ, президент отметил, что их основу составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности "Калибр". "Эти ракеты, как известно, способны поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров, при этом выполнение заданий ГПВ позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое", - уточнил он.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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