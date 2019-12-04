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Газета.ru

Весь распался на куски: обнаружены обломки лунного зонда

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Источник изображения: gazeta.ru

Обломки индийского лунного зонда обнаружили из космоса

Место крушения индийского лунного зонда разглядели из космоса. В идентификации обломков аппарата помог индийский программист, американский орбитер и хорошие условия наблюдения.

Спустя три месяца, наконец, прояснилась судьба посадочного модуля "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2", который совершил посадку на Луну 7 сентября этого года. Эта операция стала одним из важнейших космических событий уходящего года, а за самим процессом посадки наблюдали не только миллионы жителей Индии, но и во всем мире. Если бы в тот день аппарату удалось мягко сесть на спутник,

Индия стала бы четвертой страной из элитного клуба государств, исследовательские зонды которых когда-либо совершали посадку на Луну.

Однако этого не произошло - на высоте менее двух километров от поверхности с зондом была потеряна связь и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

На следующий день после инцидента Индийское космическое агентство заявило, что обнаружило лендер при помощи своего орбитального аппарата, однако никаких фотографий места прилунения с тех пор опубликовано не было. Кстати, орбитальный модуль продолжает работать и должен проводить научные исследования еще четыре года.

Поэтому вся надежда в деле прояснения судьбы посадочного зонда была на снимки американского орбитального разведчика Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который с сентября пролетал над местом возможного крушения несколько раз - 17 сентября, 14 октября и 11 ноября. Однако первые снимки с орбитера оказались не столько качественными, чтобы найти на них какие-то следы аппарата. Ученые считают, что тогда помешали условия освещенности - обломки зонда могли попросту оказаться в тени.

Поиски продолжились, снимки лунной поверхности, которые выкладываются на сайте NASA, изучали множество профессиональных исследователей и любителей со всего мира, в том числе индийский программист Шанмуга Субраманьян, которому улыбнулась удача.

"Крушение "Викрама" возбудило интерес к Луне не только у меня и других людей, - сообщил он New York Times. - Думаю, что даже если бы "Викрам" сел и прислал несколько фотографий, мы никогда не имели бы такого интереса. В первые несколько дней я просматривал снимки случайно и несколько раз ошибался".

Пересчитав последнюю известную позицию спускаемого аппарата и его скорость, Шанмуга несколько сдвинул район поисков. Так, сравнивая старые и недавние снимки Луны, он заметил белое пятнышко примерно в километре от предполагаемого места посадки.

Вскоре инженер сообщил о своей находке специалистам NASA, работающим с камерой на борту LRO, которые обратили внимание на указанный им район. "Шанмуга Субраманьян связался с командой LRO по поводу обнаружения обломков. После получения этой подсказки наша команда подтвердила их обнаружение путем сравнения старых и новых снимков", - говорится в сообщении NASA.

Сравнив снимки, сделанные орбитером 11 ноября, со старыми фотографиями района, ученые смогли определить место крушения аппарата -

стало ясно, что при столкновении он разлетелся на множество обломков.

По снимкам видно, что место падения аппарата находится примерно в 800 метрах от предполагаемого места посадки. На снимках, присланных 11 ноября, действительно оказались наилучшие условия наблюдения - высота Солнца над горизонтом составляла 72 градуса, что позволило получить разрешение порядка 0,7 метра на пиксель.

На представленном снимке зелеными точками отмечены места с обломками аппарата (их больше двадцати), синими - места потревоженного реголита, где, предположительно, эти обломки ударялись о поверхность Луны. Буквой S обозначен обломок, найденный индийским программистом.

22 июля, Индийская организация космических исследований (ISRO) проинформировала об успешном выведении на орбиту аппарата "Чандраян-2", который должен был доставить на спутник Земли посадочный аппарат с луноходом. Предполагалось, что после успешного приземления луноход будет работать на поверхности Луны у Южного полюса на протяжении двух недель. В задачу миссии входил сбор проб для дальнейшего изучения минералогического состава лунного грунта. Ранее в ISRO раскрыли планы по разведке на Луне залежей гелия-3. Следующим этапом станет организация его добычи и доставки на Землю.

"Страны, способные доставлять ценное сырье с Луны на Землю будут диктовать процессы в энергетике. Мы не хотим быть частью этих процессов, мы хотим ими управлять", - рассказывал в интервью Bloomberg председатель ISRO Кайласавадиву Сиван.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, отправив на ее поверхность ударный зонд. на ранних этапах развития проекта Индия намеревалась лететь на Луну вместе с Роскосмосом, однако после неудачи аппарата "Фобос-Грунт" в 2011 году эта страна предпочла работать самостоятельно.


Отдел "Наука"

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