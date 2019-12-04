"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску

Трамп: США поступят с нефтью Сирии так, как захотят

США "спасли" сирийскую нефть от террористов, поэтому теперь могут делать с этими ресурсами что захотят, заявил президент США Дональд Трамп. В середине октября американская сторона начала выводить свои войска из Сирии, но вскоре стало известно, что часть военных останется там, чтобы охранять нефтяные месторождения.

Вашингтон установил контроль над месторождениями сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Теперь США могут делать с этими ресурсами все что захотят, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

"ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, - это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - заявил Трамп.

В начале ноября в Госдепартаменте отметили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.

Там подчеркивали, что она идет на благо местных общин. Как передавало РИА "Новости" со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства, у Госдепа нет указаний от Белого дома по содействию со стороны Соединенных Штатов в нефтедобыче на территориях, где власть принадлежит "Сирийским демократическим силам" (СДС).

Порядка 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат - эта территория ранее находилась под контролем ИГ, и доходы от нефти были основным источником пополнения бюджета террористов.

О намерении США сохранить контроль над сирийской нефтью даже после вывода американских войск из арабской республики 2 ноября заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что американские военные не будут патрулировать границы Сирии. По словам американского лидера, делать это "могут другие", в частности, Турция воевала в этом регионе "тысячи лет". "Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину", - заявил президент.

Тем не менее, Вашингтон частично все же оставил своих солдат в САР, чтобы сохранять за собой нефть.

"Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть", - признал Трамп. Вместе с тем американская сторона продолжает взаимодействовать и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

В конце октября министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли заявил, что Соединенные Штаты собираются продолжать бороться с ИГ в Сирии. По его словам, многие государственные и негосударственные игроки продолжают бороться там за контроль над территориями и ресурсами, но цель Вашингтона все равно остается прежней - американская сторона стремится разгромить террористические группировки. Как подчеркнул Эспер, последнее перемещение сил США как раз было направлено на продолжение этой миссии.

Те американские военнослужащие, которые остались в Сирии, продолжили осуществлять контртеррористические операции в тесном контакте с курдскими СДС, пояснил он. Глава Пентагона также заверил, что США продолжат обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики.

Соединенные Штаты намерены продолжать контролировать в этой стране нефтяные поля компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор и базу Эт-Танф, которая находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Ей подконтрольна 55-километровая зона вокруг города.

"Фундаментальная цель охраны этих нефтяных полей заключается в том, чтобы не допустить доступа к ним ИГ, не допустить возрождения ИГ. Мы все еще привержены ведению кампании борьбы с ИГ. Мы не хотим ее возрождения и получения ею прибылей за счет этого (добычи нефти на этих месторождениях с последующей продажей. - "Газета.Ru")", - подчеркнул Марк Милли.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это заявил, что США вместе с участниками возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно.

По его мнению, защита нефтяных месторождений САР от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде других стран) для Вашингтона - это только предлог, чтобы остаться в арабской республике.

"В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной", - обратил внимание глава МИД России.

Лидия Мисник