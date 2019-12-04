Владимир Путин: доля современного вооружения в ВМФ достигла 68 проц.

ЦАМТО, 3 декабря. Президент России Владимир Путин 3 декабря провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК по вопросам выполнения заданий государственного оборонного заказа для ВМФ.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы продолжаем серию сочинских совещаний и сегодня обсудим вопросы, связанные с выполнением заданий государственного оборонного заказа для Военно-морского флота.

Но прежде чем мы начнем работать, я хотел обратить ваше внимание на то, что как раз в эти дни, 3-4 декабря, в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса. Напомню, что он был создан 4 апреля 1949 года как основная составляющая разворачивающейся тогда "холодной войны" и противодействия Советскому Союзу.

Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, а НАТО не только существует, но и развивается. На момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас – 29, а совокупные военные расходы стран альянса – более чем 70 проц. общемирового объема военных расходов.

Безусловно, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях стремительно меняющихся условий современного мира.

Вместе с тем, вы знаете, мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации, я имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие. Тем не менее рассчитываю все же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают.

Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому возвращаясь к повестке нашего совещания, отмечу, что техническому переоснащению Вооруженных Сил мы уделяли, и будем уделять самое пристальное внимание. В том числе, разумеется, и модернизации Военно-морского флота России.

В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники. Среди них – две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия.

Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находится головной атомный крейсер "Борей-А" – "Князь Владимир". Идет строительство еще четырех таких подводных лодок.

Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли – носители высокоточного оружия большой дальности "Калибр". Эти ракеты, как известно, способны поражать цели на расстоянии до 1500 км. При этом выполнение заданий ГПВ позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое.

Растут темпы оснащения флота кораблями дальней морской зоны. На предприятиях промышленности ведется строительство девяти надводных кораблей данного класса. В целом доля современного вооружения в ВМФ достигла 68 проц.

Вновь повторю: мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским и высокоэффективным. О приоритетах этой работы прошу доложить руководителей Минобороны, Министерства промышленности и торговли, а также руководителей организаций ОПК.

Давайте начнем работу.

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