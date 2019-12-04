Lockheed Martin разработает для ВВС США гиперзвуковую ракету к 2022 году

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Американская компания Lockheed Martin получила почти миллиардный контракт от ВВС США на разработку гиперзвуковой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) воздушного базирования. Достижение начальной оперативной готовности запланировано к 2022 году.

Военно-воздушные силы США и компания Lockheed Martin заключили контракт стоимостью 988,8 млн. долларов на создание гиперзвуковой ракеты ARRW (Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе). Соглашение включает в себя критический анализ проекта ARRW, поддержку испытаний и подготовку комплекса к производству. Ракета должна быть готова к 2021 году, а начальная оперативная боеготовность - к 2022 году.

Планируется, что разработанный компанией гиперзвуковой комплекс будет развивать скорость не менее 5 Махов, что поможет ему эффективно преодолевать ПРО противника.

Ранее глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч заявил, что ВВС США разрабатывает два вида гиперзвукового оружия и рассчитывает получить начальную боеготовность уже к 2022 году. Военно-воздушные силы реализуют две программы - HCSW и ARRW (Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon).

Как ранее сообщалось, разработкой гиперзвуковых вооружений по программам HCSW и ARRW для ВВС США занимается Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), состоялись в США в июне 2019 года и были признаны успешными.

Необходимо отметить, что кроме ВВС США собственные программы по созданию гиперзвукового оружия ведут ВМС США и DARPA - Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.