Россия удвоит число кораблей с "Калибрами"

Президент России Владимир Путин заявил, что до 2023 года количество кораблей-носителей ракет большой дальности "Калибр" планируется увеличить более чем в два раза. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает "Интерфакс".

По словам главы государства, это будет возможно благодаря выполнению заданий Государственной программы вооружения. Он отметил, что эти корабли составляют основу группировки стратегических неядерных сил военно-морского флота. Также Путин упомянул о возможностях ракет "Калибр", которые могут поражать цель на расстоянии до полутора тысяч километров.

В сентябре бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев рассказал, что крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", ранее названный китайскими СМИ главным оружием России против авианосцев США. Он отметил, что "Гранит" — это "вчерашний день", в отличие от "Калибра", который к тому же не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО).