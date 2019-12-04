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Россия удвоит число кораблей с "Калибрами"

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Источник изображения: Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что до 2023 года количество кораблей-носителей ракет большой дальности "Калибр" планируется увеличить более чем в два раза. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает "Интерфакс".

По словам главы государства, это будет возможно благодаря выполнению заданий Государственной программы вооружения. Он отметил, что эти корабли составляют основу группировки стратегических неядерных сил военно-морского флота. Также Путин упомянул о возможностях ракет "Калибр", которые могут поражать цель на расстоянии до полутора тысяч километров.

В сентябре бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев рассказал, что крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", ранее названный китайскими СМИ главным оружием России против авианосцев США. Он отметил, что "Гранит" — это "вчерашний день", в отличие от "Калибра", который к тому же не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Гранит
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Авианосец
БФ
Калибр КР
Ядерный щит
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