Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

На недавних учениях марокканской армии нижнетагильские основные боевые танки Т-72Б наступали в одних боевых порядках с МВТ-2000 китайского производства.

#ORIENTALEX 19: large Exercise for the Oriental Operational Sector of #FAR , This exercise, which is part of a cycle of exercises organized by the #FAR EMG to keep a very high level of combat availability of troops, has seen the participation of several units including: pic.twitter.com/LMgIPMLBwr — Anass sh (@AnassMedia8) 1 декабря 2019 г.

К учебным действиям привлекли также французские бронеавтомобили AMX-10RC, американские самоходные артиллерийские установки M109A5 и многоцелевые автомобили Humvee.

Вооруженные силы королевства отличаются разнообразием техники, состоящей у них на вооружении. Например, кроме упомянутых "семьдесят вторых" здесь активно используются российские зенитные ракетно-пушечные комплексы 2С6М "Тунгуска", малокалиберные 23-мм автоматические пушки ЗУ-23-2, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

В больших количествах представлены изделия, закупленные в США, а также во Франции, где приобретались, например, легкие колесные бронемашины и артиллерия.

Из-за океана были доставлены танки типа М60 различных модификаций. В настоящее время осваиваются газотурбинные M1A1SA Abrams, которых планировалось получить более двух сотен.

Также здесь попытались закрепиться оружейники из Китайской Народной Республики. Они продвигали МВТ-2000, известные также под экспортным обозначением VT1A. Сообщалось о планах поставок 150 таких танков. Однако, в отличие от других боевых машин, находящихся на вооружении королевской армии, эта техника из КНР практически не попадала в объективы видео- и фотокамер.

Алексей Брусилов