Войти
Lenta.ru

Российский корабль-шпион вблизи США аномально повел себя

746
0
0
Источник изображения: Фото: mil.ru

Российское океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010 "Крюйс" в Карибском море работает с выключенными или функционирующими на небольшой мощности передатчиками автоматической идентификационной системы (АИС), сообщает Forbes.

Американское издание пишет, что в течение предыдущего месяца "Янтарь" задействовал АИС лишь 8 и 28 ноября, когда находился у Тринидада, однако, покидая местный порт, сразу же выключал систему. Подобное поведение другие корабли, находящиеся в регионе, не обнаруживали.

По данным Forbes, российский корабль-шпион действует в районе местоположения глубоководных интернет-кабелей, а также может работать с объектами американской гидроакустической противолодочной звуковой системой наблюдения Sound Surveillance System (SOSUS) и других аналогичных систем.

В ноябре The Barents Observer написало, что Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США загрузил торпеды в находившуюся на базе Хааконсверн под Бергеном (Норвегия) атомную подводную лодку (АПЛ) Minnesota типа Virginia для игры в кошки-мышки с субмаринами ВМФ России в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

В октябре телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми АПЛ ВМФ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
22010 Крюйс
Проекты
Virginia АПЛ
ИТ
Похожие новости
18.07.2017
Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран
26.10.2016
Почему Россия и Китай опасаются американских подлодок класса Seawolf (The National Interest, США)
18.06.2014
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение? Часть 5
20.05.2013
В подводной обстановке мрак и тишина
12.09.2012
Опасные «карлики»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 17:02
  • 13
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого