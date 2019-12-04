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ЦАМТО

ВМС Чили разместили заказ на поставку двух легких вертолетов H-125

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Н215
Вертолет Н215.
Источник изображения: Airbus Helicopter

ЦАМТО, 3 декабря. Командование Военно-морских сил Чили разместило заказ на поставку двух легких вертолетов H-125 компании Airbus.

По информации Jane's Defence Weekly, заказ размещен в рамках реализации первого этапа программы закупки пяти новых машин для замены устаревших "Белл-206" Jet Rangers (национальное обозначение SH-57).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года компания Airbus Helicopters с вертолетом H-125 (ранее AS-350B3e) была объявлена победителем тендера на поставку ВМС Чили пяти новых однодвигательных легких вертолетов в рамках проекта Gaviota, предусматривающего замену SH-57. Компания Airbus Helicopters с H-125 опередила также предлагавшиеся в рамках тендера Белл-407GXP и AW-119Ke.

Предполагается, что новые вертолеты будут использоваться для обеспечения безопасности на море, контроля морского трафика, медицинской эвакуации, поддержки поисково-спасательных операций, обеспечения связи и базовой летной подготовки. На реализацию первого этапа проекта ВМС было выделено 6,7 млн. долл.

Согласно планам, новые вертолеты будут поставлены в конце 2020 года на военно-морскую базу "Конкон" (вблизи Вальпараисо). Три оставшихся вертолета будут заказаны в период с 2021 по 2023 гг.

Первоначально H-125 будут дополнять SH-57, которые планируется снять с вооружения после 2025 года. В 2020 году на базе "Конкон" будет построен новый ангар для размещения дополнительных вертолетов. Одновременное применение SH-57 и H-125 позволит временно прекратить эксплуатацию имеющихся AS-365F1 "Дофин-2" и провести их ремонт и модернизацию.

Вертолеты "Белл-206" Jet Ranger (SH-57) находятся на вооружении ВМС Чили с начала 1970-х гг., когда в США была приобретена первая партия машин этого типа.

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Продукция
AS.350
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