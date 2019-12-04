Еще два бомбардировщика Су-34 переданы Минобороны РФ

Минобороны РФ получило очередные два бомбардировщика Су-34.

"Два бомбардировщика Су-34, изготовленных на Новосибирском авиазаводе, переданы заказчику", - сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолеты уже отправились к месту постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что в 2019 году военным передано шесть таких самолетов. Планировалось, что в этом году Новосибирский авиазавод (филиал "Сухого", входит в ОАК) завершит поставки Су-34 по текущему контракту, который завод выполняет с опережением графика.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и компания "Сухой" до конца года заключат новый контракт на поставку бомбардировщиков Су-34.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. В 2012 году Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Разработанный в компании "Сухой" бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км, высокая скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.